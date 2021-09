Alles wat u moet weten over Azelis en zijn beursgang

Azelis tekent vrijdag voor de grootste beursgang in veertien jaar in Brussel. Wat weten we over de chemiedistributeur en zijn beursdebuut?

Dankzij de grote interesse van institutionele beleggers maakte Azelis enkele dagen vroeger dan verwacht zijn intrede op de beursvloer van Euronext Brussel. Met het luiden van de openingsbel gaf het management van de chemiedistributeur het startschot voor de - meteen bloeiende - beurscarrière van het bedrijf. Maar wat kunnen we vertellen over de nieuwste notering op Euronext Brussel?

Wat doet Azelis?

Azelis houdt zich als distributeur bezig met de aankoop van chemische stoffen bij grote producten, om ze vervolgens te verdelen bij de meest uiteenlopende afnemers. Hoewel het Antwerpse bedrijf bij weinig mensen een belletje doet rinkelen, komt vrijwel iedereen dagelijks in contact met één van de 2.200 producten die Azelis verkoopt. Die zijn zowat overal terug te vinden: van farmaproducten tot dierenvoeding en van schoonmaakproducten tot kristallen voor zonnepanelen.

Een paar voorbeelden: Azelis levert bestanddelen die een cake smeuïger maken en een vegetarische hamburger een sappigere smaak geven. Als uw zoon of dochter een smurfenijsje opsmikkelt, dan is de kans groot dat de kleurstof daarvoor werd aangeleverd door Azelis. Ook in verzorgingsproducten, parfums, zonnecrème of wasmiddel zijn de stoffen van de chemiedistributeur terug te vinden. Om maar te zeggen: de business van Azelis, die 45.000 klanten in 56 landen omvat, is overal.

Naast de loutere aan- en verkoop van stoffen, zet Azelis ook in op de zogenaamde 'verrijking' ervan. Het bedrijf beschikt over 60 laboratoria waar medewerkers naar nieuwe toepassingen zoeken. 'Neem een bedrijf dat wil inspelen op de hang naar gezonde voeding en cakes wil bakken zonder suiker of boter. Wij gaan in onze labo's op zoek naar andere bestanddelen of combinaties die maken dat zo'n cake even smeuïg blijft', zegt woordvoerster Marina Kaptein.

Wie zit achter Azelis?

De dagelijkse leiding van Azelis, dat vorig jaar een omzet van 2,2 miljard euro in de boeken zette, is in handen van de Duitse topman Hans Joachim Müller. Hij staat sinds november 2012 aan het hoofd van de chemiedistributeur en was dus betrokken bij de allereerste beursplannen van Azelis. In 2018 werd daar op het laatste nippertje van afgezien toen EQT, het investeringsvehikel van de steenrijke Zweedse familie Wallenberg, de hand legde op Azelis. Een som van 2 miljard euro circuleerde.

Lees Meer Zweedse dealkoning botst voor het eerst op aandeelhoudersgemor

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij, die je gerust als een 'Sofina on speed' kan omschrijven, beschikt over een megaportefeuille van zowat 185 investeringen. Op die manier hebben de Zweden een zitje aan tafel in een rist internationale bedrijven, zoals de kledingapp Vinted en de pretparkuitbater Parques Reunidos en dus Azelis. Yngve - roepnaam Conni - Jonsson neemt de honneurs waar als bestuurvoorzitter van EQT. Omdat de discrete Zweedse topman de deals aan elkaar rijgt, kreeg hij eerder deze maand te maken met gemor van langetermijnbeleggers.

Hoe zit het met de waardering?

Het kapitaal van Azelis bestaat uit zo'n 240 miljoen aandelen, die tegen een introductieprijs van 26 euro per aandeel verhandeld werden. Dat was aan de bovenkant van de prijsvork van 22 tot 26 euro en leverde Azelis een beurswaarde van 6,2 miljard euro op. Met de koersopstoot van vrijdagmorgen is de waardering intussen al gestegen tot circa 6,8 miljard euro.

Lees Meer Azelis springt ruim 10 procent hoger bij beursdebuut

Volgens De Belegger komt de chemiedistributeur niet goedkoop naar de beurs. 'Azelis komt met een kleine korting tegenover zijn sector naar de beurs, maar ook die sectorgenoten zijn niet goedkoop', zei analist Geert Smet enkele dagen geleden. Zo is de beurswaarde van het Nederlandse IMCD sinds het het begin van de coronacrisis gestegen van minder dan 3 miljard naar bijna 10 miljard. Het Duitse Brenntag ging over dezelfde periode van 5 naar 13 miljard euro.

Dat professionele beleggers in de aanloop naar de beursgang storm liepen voor Azelis behoeft wel een kanttekening. De hoge waardering van het bedrijf contrasteert met de nettowinst van Azelis, die het afgelopen jaar 71 miljoen euro bedroeg. Het is allemaal terug te leiden tot de zee aan spotgoedkoop geld waarop grote beleggers blijven surfen. 'Veel professionele intekenaars vinden het klimaat op de beurzen 'exuberant', maar ze zien simpelweg geen alternatief', zoals hoofdredacteur Peter De Groote vrijdag in zijn commentaar aanhaalt.

Hoe opvallend is deze beursgang?

Behoorlijk opvallend, want het is de grootste sinds die van Nyrstar in 2007. De aandeelhouders van de zinkgroep haalden toen iets meer dan 2 miljard euro op. Belgacom (nu Proximus) tekende in 2003 voor een nog grotere operatie, die 3,58 miljard euro opbracht. De grootste beursgang van dit jaar was die van Ekopak, het waterzuiveringsbedrijf dat deze lente 60 miljoen euro ophaalde.