Amerikaans milieuagentschap noemt glyfosaat niet kankerverwekkend

Het US Environmental Protection Agency (EPA) gaat met zijn stelling over de populaire onkruidverdelger in tegen de recente beslissingen van Amerikaanse rechtbanken.

Het herbicide glyfosaat, dat onder meer gebruikt wordt in het populaire product Roundup van het Amerikaanse bedrijf Monsanto (nu Bayer), is niet kankerverwekkend. Dat zegt het milieuagentschap van de Amerikaanse overheid.

Glyfosaat is een van de meest gebruikte herbicides in de landbouw en wordt ingezet om meer dan 100 gewassen te beschermen tegen onkruid. Het middel is daarnaast ook populair bij tuinbouwers en particulieren.

Lymfeklierkanker

Maar er is al jarenlang controverse rond het al dan niet kankerverwekkende karakter van glyfosaat. In de VS lopen meer dan 13.000 rechtszaken tegen Bayer. Dat riskeert miljarden te moeten betalen aan gebruikers van Roundup, zeker nadat twee rechtbanken vorig en dit jaar schadevergoedingen hadden toegekend aan twee mannen die zeggen dat ze lymfeklierkanker kregen van hun langdurige blootstelling aan glyfosaat.

De jury in beide rechtszaken was tot het besluit gekomen dat Roundup wel degelijk kankerverwekkend is. Bayer, dat dat blijft betwisten, ging in beroep.

Bevestiging

Nu krijgt Bayer steun van het EPA. Dat bevestigt een eerdere stelling uit 2017 dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. 'Het EPA blijft van mening dat er geen risico's zijn voor de volksgezondheid als glyfosaat wordt gebruikt conform de labels en dat glyfosaat geen kankerverwekkende stof is', meldt het agentschap in een persbericht. 'De wetenschappelijke bevindingen van het agentschap zijn consistent met de conclusies van wetenschapsbeoordelingen van vele andere landen en andere federale agentschappen.'

'Als we tegen 2050 10 miljard mensen moeten voeden, zullen we alle middelen die we ter beschikking hebben moeten gebruiken, inclusief het inzetten van glyfosaat', citeert het persbericht de Amerikaanse minister van Landbouw.

Het EPA gaat met zijn stelling niet alleen in tegen de jury's, maar ook tegen de Wereldgezondheidsorganisatie die het goedje in 2015 rangschikte onder de producten die 'waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens' zijn.

Tegelijk merkt het EPA op dat zijn beoordeling in 2017 op ecologische risico's had gewezen. Daarom komen er nu nieuwe maatregelen die landbouwers moeten helpen het middel op de beste en meest efficiënte manier te gebruiken, luidt het nog.

Algemene vergadering

Bayer betaalde 63 miljard dollar voor de overname van Monsanto, maar de Roundup-perikelen hebben de beurswaarde van het Duitse concern 30 miljard euro naar beneden gehaald. De aandeelhouders zijn hun vertrouwen in de top van de groep kwijt. Dat leidde vrijdag op de algemene vergadering van Bayer tot de situatie dat CEO Werner Baumann geen kwijting kreeg.