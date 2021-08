Ann Wurman nieuwe topvrouw Vlaamse chemiespreekbuis

Essenscia Vlaanderen heeft een nieuwe directeur: Ann Wurman (52). De opvolgster van Frank Beckx komt over van ExxonMobil, waar ze onder meer woordvoerster was.

Ann Wurman is maandag gestart als nieuwe directeur van Essenscia Vlaanderen, na een carrière van bijna 30 jaar bij de petroleumreus ExxonMobil. Ze volgt Frank Beckx op, die aan de slag is gegaan bij de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka.

De chemiesector beschikt over de cruciale innovatiekracht om oplossingen te bieden voor de uitdagingen op het vlak van klimaat en energietransitie. Ann Wurman Directeur Essenscia Vlaanderen

Essenscia Vlaanderen spreekt voor de Vlaamse bedrijven uit de chemie, kunststoffen en life sciences. De sectorfederatie is een van de belangrijkste stemmen in de Vlaamse industrie.

Wurman behaalde een masterdiploma Toegepaste Economische Wetenschappen aan Universiteit Antwerpen en begon haar professionele loopbaan in 1992 bij ExxonMobil. Daar werkte ze in verschillende communicatie- en managementfuncties, zowel in België, in de Benelux als op Europees niveau.

De voorbije drie jaar was ze op het regionale hoofdkantoor in Diegem aan de slag als EU Communications Manager Public & Government Affairs. 'In die strategische rol bouwde ze een ruim internationaal en sectoroverschrijdend netwerk uit in het Belgische en Europese besluitvormingsproces', zegt Essenscia in een persbericht.

Duurzame samenleving

'Als directeur van Essenscia Vlaanderen zal Wurman een team van experten aansturen en het aanspreekpunt zijn voor beleidsmakers en strategische partners op Vlaams niveau', klinkt het verder. Wurman zal met de chemiesector ook een branche overzien die een cruciale taak heeft in de Europese klimaatplannen.