Antwerpen in running voor mega-investering van Britse chemiegroep

De Britse chemiegroep Ineos plant 2,7 miljard euro investeringen in nieuwe chemiefabrieken in Noord-Europa. De keuze gaat tussen Antwerpen en Rotterdam.

Ineos - dat de afgelopen twee decennia uitgroeide tot een van de grootste onafhankelijke chemieconcerns ter wereld - gaat 2,7 miljard euro investeren in de verdere expansie van zijn chemiefabrieken. Het gaat een nieuwe propaandehydrogenatiefabriek (PDH) en een nieuwe kraker bouwen. Die moet ethaan afkomstig van de schaliegasbronnen uit de VS omzetten in ethyleen dat verder wordt gebruikt voor plastics.

Momenteel wordt nog bestudeerd welke locatie de meest interessante is: Antwerpen, waar Ineos verschillende grote sites heeft, of Rotterdam, waar het nog niet aanwezig is.

Eén site

We hebben beslist dat het beter is om de PDH-fabriek en de kraker op dezelfde locatie te bouwen. Het gaat tussen Antwerpen en Rotterdam. Leen Heemskerk Directeur Ineos

Aanvankelijk was het de bedoeling om die investeringen te verdelen over bestaande Ineos-sites - de krakersites van Ineos in Schotland en Noorwegen zouden worden uitgebreid en de PDH-fabriek zou mogelijk in Antwerpen komen - maar op die plannen wordt nu teruggekomen. Alles komt nu op één grote site omwille van synergieën, aldus Ineos.

Terwijl Antwerpen al in poleposition lag voor de PDH-fabriek komt het nu ook in zicht voor de kraker. Het verschil zit erin dat er op dat vlak concurrentie van Rotterdam is.

'We waren tot het besluit gekomen dat het beter was om de kraker te integreren in de PDH-fabriek', zegt directeur Leen Heemskerk van Ineos. 'De beslissing over waar het nieuwe chemiecomplex komt, valt binnen de eerste twaalf maanden.'

De bouw zou vier tot vijf jaar in beslag nemen en gedurende de bouwwerken duizenden jobs scheppen. Het complex zelf zou 400 tot 500 vaste jobs opleveren.

Plastics

De PDH-fabriek - een investering van iets meer dan 1 miljard euro - zet propaan om in propyleen. Dat wordt dan verder verwerkt tot polypropyleen voor onder meer plastics voor de auto-industrie.

De kraker - die meer dan anderhalf miljard gaat kosten - is de eerste kraker die in West-Europa wordt gebouwd sinds 20 jaar.