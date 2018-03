Antwerpen maakt kans op nieuwe fabriek van INEOS

Het Britse chemiebedrijf gaat 'honderden miljoenen' investeren in een nieuwe chemiefabriek. De locatie ligt nog niet vast. De strijd gaat tussen Antwerpen en het Britse Hull.

Ineos Oxide, onderdeel van de Britse chemiegroep Ineos, gaat een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van vinylacetaatmonomeer (VAM) uitbreiden. VAM is middel dat verwerkt wordt in onder andere verven, lijmen en pvc. De fabriek zal aanvankelijk een capaciteit hebben van 300.000 ton per jaar.

'De fabriek komt in een van onze Europese sites, ofwel in Saltend (Hull, Verenigd Koninkrijk), ofwel in Zwijndrecht, in België', stelt Ineos Oxide. Beide locaties zouden het voordeel hebben dat er goede grondstofvoorraden zijn en dat ze goed liggen om de Europese en overzeese markt efficiënt te bedienen.

In september vorig jaar was ook sprake van een derde optie in het Duitse Keulen, maar die locatie is intussen van de lijst geschrapt.