Antwerpenaars maken koeltorens overbodig

Het Antwerpse Qpinch ontwikkelde een technologie om de energiefactuur en CO2-uitstoot in de industrie te verlagen. Het bedrijf, gefinancierd door Jurgen Ingels, heeft een eerste contract beet bij Borealis.

‘In de chemie- en petrochemiesector draaien de meeste processen op stoom van 120 tot 250 graden om chemische reacties in gang te zetten. Die processen leveren op het einde van de rit afvalwarmte op van bijvoorbeeld 100 graden waar een bedrijf niets meer mee kan. Die warmte gaat - na koeling - gewoon de lucht in. Kijk naar al die koeltorens en rookgordijnen in de haven. Zonde. Met onze technologie kunnen we afvalwarmte met 100 graden opkrikken, waardoor de stoom opnieuw bruikbaar wordt’, legt Qpinch-oprichter Wouter Ducheyne uit.

Voor de technologie haalden de ex-BASF-ingenieur en zijn kompaan Christian Heeren, die carrière maakte bij de landbouwreus Cargill, de inspiratie in de natuur. ‘Hoe slaan cellen in planten en mensen energie op en hoe laten ze die los? Dat hebben we verder verfijnd voor warmterecuperatie. Het resultaat is een chemisch proces op basis van fosforzuur dat geen energie verbruikt. De installatie bouwen is duur - enkele miljoenen - maar eens in werking heb je als bedrijf geen operationele kosten meer. Afhankelijk van de case kunnen bedrijven 10 tot 30 procent van hun energiekosten besparen.’

3.300 ton CO2 minder

Na anderhalf jaar op kleine schaal proefdraaien bij Indaver in de Antwerpse haven heeft het bedrijf zijn eerste echte contract beet. Borealis zal de technologie in Zwijndrecht in gebruik nemen, deels gefinancierd met een ecologiepremie van de Vlaamse overheid. De opstart is voorzien in de tweede helft van volgend jaar. Als alles naar wens verloopt, zal Borealis de technologie uitrollen in zijn andere chemische complexen wereldwijd.

In de Antwerpse chemie heeft onze technologie het potentieel voor 100 tot 200 megawatt per jaar. Dat heeft hetzelfde effect als alle Antwerpenaren met elektrische auto’s laten rijden. Wouter Ducheyne oprichter qpinch

De installatie bij Borealis zal 1,5 megawatt stoom kunnen produceren. Dat betekent een jaarlijkse besparing van 3.300 ton CO2, het equivalent van de uitstoot van meer dan 2.000 gezinswagens. ‘In de Antwerpse chemiecluster heeft onze technologie het potentieel voor 100 tot 200 megawatt per jaar. Dat zou hetzelfde effect hebben als alle Antwerpenaren met elektrische auto’s laten rijden’, zegt Heeren. ‘De samenwerking met Borealis is niet enkel een mijlpaal voor ons, maar voor de hele petrochemische sector’, meent Ducheyne.

Qpinch onderhandelt nog met twee andere bedrijven, een in België en een erbuiten. ‘Ook het Midden-Oosten en Azië staan op onze radar. We zien de interesse toenemen door de stijgende energiekosten en CO2-taksen, en hete zomers helpen natuurlijk ook om de milieuproblematiek in de schijnwerpers te zetten’, zegt Ducheyne.

Qpinch Opgericht: in 2012 door Wouter Ducheyne en Christian Heeren. Spin-off van de UGent.

Aantal werknemers: 14 (moet groeien tot 25 eind 2019).

Investeerders pompten al 4,5 miljoen euro in het bedrijf. Het gaat om Jurgen Ingels, Achiel Ossaer (ex-directeur van Monsanto Antwerpen), Chris Lebeer (ex-CEO Banksys) en een ‘industriële partij’.

Omzet (2017): 0,4 miljoen euro. Het bedrijf is verlieslatend.

Omzetprognose 2019: 6 miljoen euro.

Dat Qpinch nu pas, zes jaar na de opstart, zijn eerste grote vis beet heeft, is niet onlogisch. ‘Wat we doen, is totaal nieuw en complex. Het maakt bij onze klanten deel uit van het hart van een fabriek. Ze kunnen zich niet veroorloven dat het fout loopt in de bevoorrading van stoom. Alles moet perfect werken en dat betekent alles stap per stap testen.’

‘ Dat is soms frustrerend, maar we moeten erdoor. En onze investeerders begrijpen dat geduld nodig is, dat we moeten blijven investeren in onderzoek en dat niet meteen winst wordt gemaakt.’

4,5 miljoen euro

Tot dusver heeft Qpinch 4,5 miljoen euro kapitaal opgehaald. Onder anderen de techondernemer Jurgen Ingels, Achiel Ossaer (ex-directeur van Monsanto Antwerpen) en Chris Lebeer (ex-CEO Banksys) stapten mee in het verhaal en in de raad van bestuur. De voorbije zomer stopte ook ‘een grote, internationale groep’ geld toe, maar een naam kan het bedrijf nog niet vrijgeven.

Of Qpinch niet een druppel op een hete plaat is om de CO2-uitstoot te verlagen? ‘Kijk, dé oplossing bestaat niet. Wij zijn een puzzelstukje in het geheel. Er wordt vaak gesproken over zonne- en windenergie, maar energie-efficiëntie is minstens even belangrijk’, zegt Ducheyne. De installatie van 1,5 megawatt is trouwens maar een tussenstap naar grotere van 5, 10 of 50 megawatt. Als Qpinch er op termijn tien van die grote installeert, komt dat al neer op het vermogen van Doel 1.