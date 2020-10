Antwerpse chemiebedrijven bestuderen grootschalige CO2-opvang

De chemiecluster van de haven van Antwerpen is de op een na grootste ter wereld.

Een consortium met onder meer BASF, Ineos en ExxonMobil begint een studie om CO2 op te vangen in Antwerpen, te vervoeren en te stockeren in lege gas- en olievelden.

Het consortium Antwerp@C krijgt 9 miljoen euro Europese subsidies om een gedetailleerde berekening te maken van de kosten voor de basisinfrastructuur die nodig is om CO2-opvang, - opslag en op termijn ook -hergebruik mogelijk te maken. De bedrijven die deelnemen, zijn Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, Ineos, Fluxys, Total en Port of Antwerp.

De basisinfrastructuur omvat een pijpleidingennetwerk om gezuiverde CO2 over het grondgebied van de haven te vervoeren.

Ten tweede wordt bekeken hoeveel het kost om een terminal te bouwen. Zo zou vloeibaar CO2 naar bijvoorbeeld Schotland of Noorwegen verscheept kunnen worden om het daar te injecteren in lege olie- of gasvelden.

Ten derde zou er ook een pijpleiding komen om Antwerpen te verbinden met de haven van Rotterdam, van waaruit pijpleidingen naar de Nederlandse gasvelden vertrekken.

9 miljoen Europese subsidie Het consortium krijgt 9 miljoen euro Europese steun om een gedetailleerde berekening te maken van de kosten voor de basisinfrastructuur die nodig is voor CO2-opvang, - opslag en -hergebruik.

‘De studie zal in 2022 klaar zijn', zegt Frederik Pieters, die voor BASF de woordvoerder is voor Antwerp@C. ‘Dan wordt ook de investeringsbeslissing genomen.’

De basisinfrastructuur is een noodzakelijke voorwaarde voor bedrijven om installaties te bouwen die CO2 opvangen. Volgens Pieters bestudeert BASF de mogelijkheid voor CO2-opvang op de site van BASF in Antwerpen. ‘Alles hangt samen. Waar zouden we naartoe moeten met onze CO2 als er geen basisinfrastructuur is?’

Het wordt evenwel een werk van lange adem. In het beste geval zal een eerste deeltje van de pijpleidingen onder de Antwerpse haven er tegen 2024 liggen.

Klimaatdoelstellingen

Het project is volgens Pieters nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. ‘De doelstellingen van Europa zijn duidelijk: 55 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030 en klimaatneutraliteit tegen 2050. Het staat vast de prijs voor CO2-emissierechten zal stijgen. Als we concurrentieel willen blijven, kunnen we niet anders dan hieraan te werken.’

Hergebruik van CO2

In eerste instantie is het de bedoeling om de opgevangen CO2 veilig weg te stoppen onder de grond, maar op termijn is CO2-hergebruik de ambitie. ‘Dat staat nu technologisch nog niet op punt’, aldus Pieters. ‘En het vergt veel energie. Betaalbare, hernieuwbare energie zou de oplossing zijn, maar die is er nog niet.’