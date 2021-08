Avantium blijft verliezen opstapelen

In het eerste halfjaar dook het Nederlandse cleantechbedrijf nog eens 10,9 miljoen euro in het rood.

Avantium is gespecialiseerd in ‘groene chemie’ en ontwikkelt alternatieven voor chemische producten vertrekkende van hernieuwbare grondstoffen zoals suiker. Dat onderzoek vergt veel tijd en geld. Het bedrijf heeft al enkele pilootinstallaties draaien, maar de bouw van een eerste grote fabriek blijft vertraging oplopen.

Die fabriek zal PEF - een alternatief voor PET – produceren. Dat zou verwerkt kunnen worden in onder meer speciale verpakkingsfolies en drankflessen. Er is onder meer al een afnamecontract getekend met Resilux .

De definitieve beslissing voor de PEF-fabriek is nog steeds niet genomen. De financiering is nog niet rond, klinkt het opnieuw in het halfjaarrapport. Avantium heeft al tientallen miljoenen euro subsidies binnen van Europa en Nederland, maar de onderhandelingen met banken lopen nog.

Kapitaalronde

Avantium had eind juni nog 43,4 miljoen euro cash op de bankrekening staan. Het haalde in april nog 27,8 miljoen euro op .

Het bedrijf is momenteel 150 miljoen euro waard op de beurs. De koers ligt ver onder de 11 euro waartegen Avantium in 2017 naar de beurs trok. Een van de grote verliezers in dat verhaal is PMV dat mee investeerde toen er nog sprake was dat Avantium zijn eerste fabriek – samen met BASF – in Antwerpen zou bouwen