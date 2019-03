Avantium boekt recordverlies na afhaken BASF

Avantium, gespecialiseerd in bioplastics, zag vorig jaar BASF opstappen als partner in een gigantisch project en slikte daardoor 68,4 miljoen euro nettoverlies.

Het Nederlandse Avantium had - samen met BASF - grote plannen voor de bouw van een bioplasticfabriek in Antwerpen. Er was sprake van een investering van enkele honderden miljoenen euro, maar BASF trok eind vorig jaar de stekker uit het project en uit de joint venture Synvina. Avantium betaalde uiteindelijk 13,7 miljoen euro aan BASF om opnieuw 100 procent eigenaar te worden van de onderliggende technologie.

De boedelscheiding is geregeld en Avantium staat er nu alleen voor. Het gelooft nog steeds in het commercieel succes van zijn technologie waarmee het plantaardig materiaal omzet in PEF. Dat is een alternatief voor PET dat onder andere in drankflessen wordt verwerkt. 'Maar de kans dat we de oorspronkelijke business case kunnen waarmaken is aanzienlijk gedaald na het vertrek van BASF', luidt het.

Resultaat is een eenmalige afboeking van 36,9 miljoen euro. Daarbovenop komt nog een eenmalige kost van 13,1 miljoen euro omdat de uitkoopsom voor BASF (min de waarde van de activa) wordt beschouwd als een contractbetaling.

Het management lijkt zich ervan bewust dat het alle hulp kan gebruiken om PEF in de markt te zetten. 'We onderzoeken verschillende scenario's met potentiële partners', luidt het. Het bedrijf zal op 6 juni op zijn Technology Day daarover een update geven.