Avantium financiert 'droomfabriek' met stevige kapitaalverhoging

De Nederlandse specialist in bioplastics Avantium geeft 5,2 miljoen nieuwe aandelen uit. De opbrengst van die verkoop moet het bedrijf helpen zijn 'droomfabriek' te bouwen.

Het op Euronext Brussel genoteerde Avantium is een specialist in pef, een plantaardig alternatief voor het pet dat vandaag als basisgrondstof wordt gebruikt in allerlei plastic drankflessen. Om pef te kunnen produceren wil Avantium al enkele jaren een fabriek neerpoten om FCDA te maken, het basisonderdeel van pef. Die ambitie bleek een werk van lange adem.

Vorige week kregen de plannen een flinke duw in de rug toen de Belgische producent van petflessen Resilux in zee ging met het bedrijf voor de afname van het milieuvriendelijke pef. Samen met eerdere afnamedeals betekende dat dat Avantium nu klanten heeft voor meer dan 50 procent van wat het denkt te produceren in zijn geplande fabriek, waarmee het bedrijf zijn bouwplannen kan concretiseren.

De volgende stap is geld te verzamelen om de bouw te financieren. Daarvoor lanceert het bedrijf via een versnelde bookbuilding bij institutionele investeerders een kapitaalverhoging. Avantium geeft tot 5,2 miljoen nieuwe aandelen uit, wat overeenstemt met 19,99 procent van het huidige aantal. De bestaande aandeelhouders wacht een stevige verwatering.

Financieringsnood

De opbrengst zal vooral worden gebruikt om de investering in de FDCA/pef-fabriek in Delfzijl te financieren, klinkt het. Eventuele overschotten dienen voor werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden.

De kapitaaloperatie start onmiddellijk. Avantium maakt normaal vóór de beursopening van donderdag 15 april de resultaten bekend.

Vraag is in hoeverre de operatie de financieringsnoden van het bedrijf zal dekken. Avantium heeft geen al te riante kaspositie en kijkt nog tegen jaren verliezen aan, zelfs na de bouw van de nog te betalen fabriek. Die grote financieringsnood is een zorg voor KBC Securities-analist Wim Hoste. Goed nieuws van bij Avantium kan wel bijkomende bankfinanciering opleveren, menen andere analisten dan weer.