Avantium trekt streep onder bioplasticproject met BASF

Het Nederlandse chemiebedrijf Avantium koopt het belang van BASF in een intussen begraven bioplasticfabriek terug. Of en hoe Avantium die fabriek, die in Antwerpen zou komen, nog van de grond zal krijgen, is onduidelijk.

Avantium , dat op Euronext Brussel en Amsterdam noteert, laat weten dat het 'in de eerste helft van 2019' meer details bekend zal maken over zijn strategie rond Synvina, een joint venture die het had opgezet met BASF maar waaruit de Duitse chemiereus zich eind vorig jaar terugtrok. Avantium zou samen met BASF een fabriek voor bioplastics bouwen op de site van BASF in de haven van Antwerpen.

Maar BASF trok in december de stekker uit het project. Avantium laat nu weten dat het BASF 13,7 miljoen euro betaalt om het Duitse belang in Synvina in te lijven.

Het doel was de bouw van een eerste commercieel rendabele fabriek om furaandicarbonzuur (FDCA) te maken, de belangrijkste grondstof van polyethyleenfuranoaat (pef). Dat bioplastic, van vooral plantaardige suikers, is de 100 procent plantaardige tegenhanger van het bekende pet, waaruit onder meer drankenflessen worden gemaakt.

De boedelscheiding is dus geregeld, maar hoe het verder moet met de financiering van het ambitieuze project blijft voorlopig een vraagteken. 'Avantium is het pad richting commercialisering van de technologie aan het herdefiniëren', luidt het. Met Marcel Lubben heeft het een nieuwe topman voor Synvina aangesteld.

'Avantium heeft het geld en de kennis niet om de fabriek zelf operationeel te krijgen', oordeelde KBC Securities nog vorige maand.