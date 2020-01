Avantium verkiest Groningen boven Antwerpen voor nieuwe fabriek

Avantium ging daarop in zijn eentje op zoek naar een locatie voor zijn nieuwe fabriek. 'We kijken naar België, Nederland en Duitsland', zei topman Tom van Aken midden vorig jaar.

Subsidies

In een communiqué meldt het cleantechbedrijf vandaag dat het Delfzijl bij Groningen is geworden. Infrastructuur en de subsidies zijn de doorslaggevende criteria, zegt de woordvoerster. De nieuwe fabriek komt in de buurt van Avantiums proeffabriek (Mekong-technologie) en proefbioraffinaderij in Delfzijl. Van de Groningse overheid krijgt het bedrijf 30 miljoen euro toegestopt.