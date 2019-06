Avantium zoekt 150 miljoen euro voor nieuwe fabriek

Het Nederlandse Avantium wil tegen 2023 een fabriek bouwen en er 5.000 ton 'groene' kunststoffen produceren op basis van suiker.

Dat betekent dat Avantium zijn ambities aanzienlijk heeft afgezwakt. 'Aangescherpt zou ik het eerder noemen', zegt Tom Van Aken, CEO en oprichter van het cleantechbedrijf.

Avantium sloeg enkele jaren geleden de handen in elkaar met chemiereus BASF om in Antwerpen PEF, een kunststof vervaardigd uit suiker en een alternatief voor PET, te produceren. Toen was sprake van 50.000 ton, maar BASF trok vorig jaar plots de stekker uit de joint venture. 'Het is niet uitgedraaid zoals verwacht. Het heeft veel energie gekost die we nu in andere zaken kunnen steken.'

Avantium staat er na het wegvallen van BASF alleen voor en verwacht 150 miljoen euro nodig te hebben om de fabriek up and running te krijgen in 2023. Dat bedrag bevat de investering zelf, maar ook de engineering, de opstartkosten en de kosten die nodig zijn om de huidige proeffabriek te laten draaien, R&D verder te zetten en de lonen van een 60-tal medewerkers te financieren.

Partners

Eind 2020 hoopt Van Aken de financiering rond te hebben. Hij rekent daarvoor op Europese, nationale en regionale subsidies bovenop bankleningen, 35 miljoen euro eigen middelen en 35 miljoen euro van 'partners uit de waardeketting'. Die partners kunnen dus grondstoffenleveranciers, chemiebedrijven, kunststofverwerkers of consumentenbedrijven zijn. 'Het is niet onze bedoeling om kapitaal op te halen bij investeerders', zegt Van Aken.