BASF beperkt productie ammoniak in Antwerpen door hoge gasprijzen

Met hoeveel de productie wordt teruggeschroefd of hoelang vermeldt het summiere persbericht van het concern maandag niet. Een woordvoerster van BASF in Antwerpen kon niet meteen verduidelijking verschaffen.

Volgens het persbericht is het economisch plaatje voor het laten draaien van een ammoniakfabriek in onze contreien door de recente stijging van de gasprijzen in Europa 'extreem uitdagend' geworden. Daarom heeft BASF de fabricage van het chemisch product in Antwerpen en in zijn thuisbasis in Ludwigshafen ingeperkt. BASF zal de ontwikkeling van de gasprijzen constant monitoren en de ammoniakproductie daarop afstemmen, luidt het nog.