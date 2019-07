BASF luidt alarm over wereldeconomie

Volgens de Duitse chemiereus bewijst de recente G20-top dat het een illusie is op beterschap in de tweede jaarhelft te rekenen.

Met activiteiten die de hele wereld en zowat alle industriële omspannen geldt BASF als een belangrijke barometer van de wereldeconomie. En die barometer staat op storm. De Duitse chemiegroep, de grootste ter wereld, stuurde een stevige winstwaarschuwing de wereld in.

CEO Martin Brudermüller waarschuwt dat de bedrijfswinst over 2019 met ongeveer 30 procent zal zakken, terwijl hij tot nog toe op een bescheiden herstel rekende. Pro memorie: in 2018 was de bedrijfswinst al 17 procent gekrompen, tot 6,35 miljard euro. Dat is een stuk somberder dan gedacht: analisten hielden weliswaar al rekening met een winstdaling, maar veel kleiner (-8% tot 5,9 miljard).

De G20-top van juni heeft duidelijk aangetoond dat we in het tweede halfjaar niet op een snelle verbetering moeten rekenen Martin Brudermüller CEO BASF

De belangrijkste reden is en blijft het etterende Chinees-Amerikaanse handelsconflict. 'De conflicten tussen de Verenigde Staten en zijn handelspartners, zeker China, zijn tegen de verwachtingen in niet gemilderd', luidt het in de toelichting. 'De G20-top van juni heeft duidelijk aangetoond dat we in het tweede halfjaar niet op een snelle verbetering moeten rekenen.'

De reden ligt bij een nog veel zwakker dan gedacht tweede kwartaal, waarin de bedrijfswinst bijna halveerde tot 1 miljard euro. 'De omzetkrimp in de wereldwijde autosector was zeer uitgesproken. Dit zeker in China, de belangrijkste markt ter wereld', klinkt het in de toelichting.

Maar niet alleen de industriële klanten van BASF hebben het moeilijk. In het voorjaar kwam er vanuit de Verenigde Staten een extra probleem bij. Door de slechte weersomstandigheden bleef de aanplanting onder het historische gemiddelde, wat de vraag naar gewasbescherming duidelijk drukte. Pro memorie: BASF betaalde eind 2017 6 miljard euro voor het gros van de agrochemiepoot van rivaal Bayer.