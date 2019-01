BASF moet Solvay-onderdelen afstoten

De toezeggingen zijn zogenaamde 'corrigerende maatregelen' die de mededingingsbezwaren van de EU moeten wegnemen. Europa was namelijk tot het besluit gekomen dat de oorspronkelijke deal zou leiden tot een vermindering van het aantal leveranciers en waarschijnlijk prijsverhogingen in een aantal met de nylonindustrie verwante markten. Bovendien zou het fusiebedrijf in staat zijn de toegang van concurrenten tot essentiële tussenproducten te beperken.

Vier vestigingen

BASF en Solvay stemmen er echter mee in dat twee vestigingen van Solvay in Frankrijk en telkens een in Polen en Spanje worden afgestoten aan één enkele koper. Bovendien moet er een joint venture komen voor de productie van adipinezuur in Frankrijk tussen de fusieonderneming en de koper van de afgestoten activa. Adipinezuur is een tussenproduct van nylon. Tenslotte moeten er langetermijnovereenkomsten komen voor de levering van ADN, een ander tussenproduct.