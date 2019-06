BASF schrapt 6.000 jobs

De Duitse chemiegroep BASF schrapt 6.000 banen tegen eind 2021. De impact in België zou beperkt zijn. De site in Antwerpen wordt niet getroffen.

Het Duitse chemieconcern BASF wil 6.000 banen schrappen tegen eind 2021. De helft van de jobs gaat verloren in Duitsland. Het merendeel op de hoofdzetel in Ludwigshafen. De groep telt wereldwijd 122.000 werknemers.

In ons land werken 4.000 mensen, van wie 3.277 in de fabriek in Antwerpen waar basischemicaliën en monomeren voor de chemie worden gemaakt. 'Antwerpen is na Ludwigshafen de grootste site van de groep', zegt Fanny Heyndrickx, de woordvoerster van BASF België. 'Het zal niet getroffen worden ook omdat er een directe link is tussen de twee.'

Geen gedwongen ontslagen

Wat de impact voor de andere Belgische BASF-vestigingen in Gent - Agricultural Solutions en Cropdesign -, Waterloo (coördinatiecentrum) en Brussel (lobbycentrum bij de EU) is, is niet bekend. Maar volgens Heyndrickx zal ook daar de impact beperkt zijn en zullen er sowieso geen gedwongen ontslagen vallen.

Er wordt vooral geschrapt in administratieve en dienstengerelateerde jobs en in de regionale structuren. Fanny Heyndrickx Woordvoerster BASF België

'We hebben nog een exacte cijfers en ook geen namen. Er wordt wereldwijd vooral geschrapt in administratieve en dienstengerelateerde jobs en in de regionale structuren omdat meer functies gebundeld worden. Alles verloopt bovendien gefaseerd over een periode van 2,5 jaar.'

Dalende vraag

De chemiesector kampt met een dalende vraag naar chemicaliën, van de auto- tot de elektronicasector, dus wil BASF besparen. De administratie moet worden gestroomlijnd en structuren en processen moeten worden vereenvoudigd. Er moeten ook meer synergieën komen en meer flexibiliteit en creativiteit, is in de Duitse hoofdzetel te horen. Er sneuvelen dus vooral banen bij het administratief en ondersteunend personeel. In de productie wil BASF blijven aanwerven.

Door het schrappen van jobs wil BASF jaarlijks 300 miljoen euro besparen. De huidige maatregel maakt deel uit van een groter herstructureringsprogramma dat tegen eind 2021 een positieve bijdrage moet leveren van 2 miljard euro per jaar.