BASF-topman: ‘Het is te eenvoudig om te zeggen: Ik wil die CO₂ hier niet’

Jan Remeysen: ‘We moeten fit blijven. Als het hoofdkwartier plannen heeft, moet Antwerpen in the picture komen.’

Jan Remeysen is een jaar CEO van BASF Antwerpen, de grootste chemiesite van ons land. Hij vecht niet alleen tegen de financiële impact van de pandemie, maar vooral tegen de publieke opinie die zich tegen energieverslinders en CO₂-uitstoters keert. ‘Ik begrijp dat, maar we hebben onze producten nodig.’

‘Mooi, he. Dit is een heel dorp. Een stad zelfs, van 6 vierkante kilometer. Ik ben hier al 25 jaar, maar die verwondering blijft. Die grootsheid, die complexiteit’, zegt Jan Remeysen.

Sinds begin dit jaar staat hij aan het hoofd van BASF Antwerpen, de grootste chemiesite in ons land. Een verzameling van zo’n 50 fabrieken, goed voor 3.400 jobs. Remeysen volgde er Wouter De Geest op. ‘Op een bepaald moment heb je zo veel ervaring opgebouwd dat dat een logische stap is. Het is ook leuk dat ik een echte AA Gent-supporter vervang’, zegt Remeysen, die al 40 jaar ‘den Antwerp’ toeschreeuwt op de Bosuil en op verplaatsing van Lommel tot in Wembley.

BASF Antwerpen Omzet: 5,2 miljard euro (-23%) in 2019. Prognose voor omzetkrimp van nog eens 20 procent in 2020.

Werknemers: 3.400.

Activiteiten: zo’n 50 fabrieken, productie van allerhande chemische stoffen voor de productie van detergenten, ontsmettingsmiddelen, textiel, auto-onderdelen, remvloeistoffen, isolatie, enzovoort.

CO₂-uitstoot: 2,5 miljoen ton in 2019.

Oppervlakte: 6 km², de belangrijkste chemiesite in ons land.

Opgestart in 1964.

We kijken vanop de negende verdieping uit op een wirwar van pijpleidingen en schoorstenen die rook en damp uitpuffen. ‘Zie je daar die grote, gele paddenstoel en dat wit gebouw. Dat is de productieketen van polyamide 6, voor auto-onderdelen, vislijnen, tapijten, noem maar op’, zegt Remeysen.

Wat verderop staat de cracker, de basisinstallatie die nafta, een oliederivaat, kraakt tot basischemicaliën. Daarnaast worden palen in de grond geslagen voor een nieuwe installatie voor ethyleenoxide, een basisgrondstof voor onder andere ontsmettingsmiddelen. ‘Het is best knap wat hier sinds de jaren 60 is gebouwd. Het was destijds een moedige beslissing van de overheid terreinen ter beschikking te stellen voor chemie en petrochemie. En zoals je ziet, zijn bedrijven daar volop op ingegaan.’

Antwerpen is uitgegroeid tot de op een na grootste chemiecluster ter wereld. Alleen die in het Texaanse Houston is groter. Maar de pandemie laat ook hier zijn sporen na.

Hoe kijkt u terug op uw eerste jaar als topman?

Jan Remeysen: ‘Het is anders gelopen dan ik me had voorgesteld. Door de pandemie. De eerste impact was op onze werknemers. Als essentiële sector moesten we blijven draaien. Een duizendtal werknemers kon thuiswerken, maar al de rest zoals technici en operatoren moesten hier zijn. Door besmetting en quarantaine-attesten hebben we in september 60 mensen moeten missen, en in oktober meer dan 100. Dat bracht de productie niet in gevaar, maar je moet het toch voortdurend opvolgen.’

Wat is de financiële impact van de pandemie?

Remeysen: ‘BASF groep verwacht 4 procent minder omzet. Dat valt nog mee, denk je dan, maar de winst daalt met een derde. In Antwerpen rekenen we op 20 procent minder omzet. De productie van tensiden, voor ontsmettingsproducten, detergenten, zepen, is volop blijven draaien, maar MDI, voor bouwisolatie en auto-onderdelen, heeft het moeilijk gehad.’

(verslikt zich, nipt meermaals van zijn water om te bekomen) ‘Je ziet, zo’n jaar, dat doet wat met een mens als je begint terug te blikken. Serieus nu. Cijfers over winst geven we niet, maar je kan ervan uitgaan dat het geen topjaar is. Onze installaties zijn pas echt rendabel als ze op hoge benutting draaien. Of een installatie tegen 100 of tegen 60 procent loopt, je hebt er evenveel mensen voor nodig. Je kan ze trager laten draaien, maar niet uitschakelen. We hebben dan ook niemand in tijdelijke werkloosheid gezet, zelfs niet op het diepste van de crisis.’

Merkt u een herstel?

Remeysen: ‘We zitten rond 80 procent capaciteit. Dat moet nog beter. De autosector blijft moeilijk, maar in de bouw gaat het goed. Er lopen veel bouwprojecten, maar we horen dat de pijplijn aan nieuwe projecten niet snel gevuld geraakt. De vraag is dus hoe het over zes maanden is.’

We bekijken of we CO2 uit onze installaties kunnen opvangen. Maar we moeten niet rond de pot draaien. We gaan subsidies nodig hebben. Jan R​​emeysen CEO BASF Antwerpen

U kondigde dit jaar een investering van 500 miljoen euro aan in Antwerpen. Is die door de pandemie on hold gezet?

Remeysen: ‘In de groep zijn enkele grote projecten gestopt of het investeringstempo is aangepast, maar wij gaan gewoon door. De installatie moet er tegen 2022 staan. We gaan er ethyleenoxide produceren, een belangrijke grondstof voor tensiden, die worden verwerkt in handgel en ontsmettingsmiddelen. De vraag stijgt. Ook na corona zal de aandacht voor hygiëne groot blijven.’

Borrelen er nog projecten?

Remeysen: ‘Voor expansie? Nee, maar we investeren jaarlijks gemiddeld 160 miljoen euro in modernisering, energie-efficiëntie en vervangingen. We moeten fit blijven. Als het hoofdkwartier plannen heeft, moeten wij in the picture komen. We staan aan de top en moeten daar blijven. Dat is niet evident. Dat zie je ook bij den Antwerp. Maar over voetbal hebben we het straks nog.’

Wat zijn uw prioriteiten de komende jaren?

Remeysen: ‘Eén: de CO₂-uitstoot van de site verlagen. En twee: onze positionering op de arbeidsmarkt. Beide hangen samen, want sollicitanten vragen vaker naar ons verhaal rond CO₂ en plasticafval. Daar moeten we op inzetten. Er komt een demografische golf aan, we moeten veel mensen die met pensioen gaan vervangen. We hebben al gemiddeld 30 vacatures, vooral technische profielen. We krijgen die ingevuld, maar dat komt niet vanzelf als je weet dat er in het Antwerpse havengebied voor elke afgestudeerde technicus tien vacatures zijn, en voor elke afgestudeerde procesoperator 2,5 vacatures.’

‘De perceptie die technische opleidingen bij veel ouders heeft, speelt in ons nadeel. Het is aan het keren, maar we zijn er nog niet.’

Jan Remeysen 52 jaar. Getrouwd, drie kinderen. Al 40 jaar supporter van voetbalclub Antwerp.

Werkt een kwarteeuw voor BASF.

Begon op de milieudienst, en was vervolgens verantwoordelijk voor enkele business units waaronder polyamiden en isocyanaten.

Leidde tussen 2010 en 2014 vanuit het hoofdkwartier in Ludwigshafen een programma voor operational excellence, om de productiesites wereldwijd te optimaliseren.

Nam op 1 januari 2020 de rol van Wouter De Geest over als topman van de site in Antwerpen.



Jim Ratcliffe, topman van INEOS, waarschuwde zes jaar geleden dat de Europese chemiesector zou wegkwijnen. Toch zien we in Antwerpen de ene na de andere investering. Was die schreeuw overdreven?

Remeysen: ‘Kijk, we hebben in Europa troeven. Zeker. Europa is een grote markt, ook al is de groei beperkter dan in andere regio’s. We hebben hier een efficiënte chemiesector. Veel chemieparken liggen in havens en de logistiek zit goed. Maar er zijn aandachtspunten. De Green Deal bijvoorbeeld.’

Gaat die te ver?

Remeysen: ‘Dat zeg ik niet. We onderschrijven de doelstellingen, maar besef dat die geld kosten, terwijl we concurreren met bedrijven elders die die kosten niet hebben. Ik denk dat je die schreeuw - als je dat zo wil noemen - van Ratcliffe moet zien als een oproep om met gelijke wapens te kunnen strijden.’

De Carbon Import Tax, een Europese heffing op ingevoerde goederen op basis van hun klimaatimpact, gaat toch in de goede richting?

Remeysen: ‘Dat helpt ons geen stap vooruit. We stellen ons vragen bij de praktische uitwerking. In de staalindustrie kan dat misschien eenvoudiger, maar in de chemie? Hoe ga je berekenen wat de CO₂-impact is van een product waarvan de grondstoffen uit veel verschillende productieketens komen? Bovendien exporteren wij ook en daar helpt die taks al helemaal niet. En als je een taks heft, is het niet onrealistisch dat er elders in de wereld een tegenbeweging komt. Waar eindigt het dan?’

De Green Deal heeft als doelstelling de CO₂-uitstoot met 55 procent te verlagen tegen 2030, en tot nul te herleiden tegen 2050. Gaat dat BASF Antwerpen lukken?

Remeysen: ‘De jongste 15 jaar is de uitstoot van broeikasgassen hier met 30 procent gezakt, terwijl de productie met 10 procent gestegen is. We zijn op de goede weg.’

Maar in absolute cijfers blijft het wel veel: 2,5 miljoen ton CO₂ in 2019.

Remeysen: ‘Ik begrijp die reactie en ik probeer ons antwoord duidelijk te maken. Stel, je moet een ton ammoniak maken. Daar komt een aantal ton CO₂ bij vrij. Bij ons in Antwerpen is dat minder dan waar ook ter wereld. Is het dan niet goed dat dat hier gebeurt? CO₂ is een globaal thema. Het is dan ook te eenvoudig om te zeggen: ik wil die uitstoot hier niet. Bovendien zijn onze producten nodig, om huizen te isoleren en auto’s lichter te maken. En met speciale olie en coatings laten we windmolens meer watts produceren.’

Hoe krijgt u de uitstoot nog verder naar beneden?

Remeysen: ‘Er is veel innovatie, maar het grootste deel is nog niet meteen inzetbaar. Om de doelstellingen tegen 2030 te halen, kom je al snel uit bij Carbon Capture & Storage (CCS), het opvangen en opslaan van CO₂.’

En daar bent u mee bezig?

Remeysen: ‘Inderdaad, met een consortium met zeven andere ondernemingen. Daar komt veel bij kijken. Er is veel en dure infrastructuur nodig. Pijpleidingen om CO₂ in de haven te transporteren, installaties om de CO₂ vloeibaar te maken en op een schip te steken naar lege gas- en olievelden in Schotland of Noorwegen. En een pijpleiding - via Rotterdam - naar de Nederlandse gasvelden op zee. Daarbovenop moeten we op onze eigen site de CO₂ afvangen en zuiveren. In sommige van onze installaties gaat dat over tientallen miljoenen euro’s investeringen, bij andere eerder honderden miljoenen. We moeten niet rond de pot draaien. We gaan subsidies nodig hebben. Ik weet dat mensen soms denken ‘grote ondernemingen, die hebben toch geld genoeg’, maar we moeten concurrentieel blijven.’

Hoe past BASF in een toekomst waarin recyclage centraal staat?

Remeysen: ‘We bekijken de mogelijkheid om CO₂ te hergebruiken en er methanol mee te maken. En we zijn een joint venture aangegaan met het Noorse Quantafuel. Op basis van gemengd plasticafval gaan we pyrolyseolie maken, als alternatief voor nafta in onze cracker. Zo sluiten we de cirkel. We investeren ook in het Duitse Pyrum, dat hetzelfde doet met versleten autobanden. We hopen volgend jaar in Antwerpen de eerste testen te beginnen.’

Is er nog meer?

Remeysen: ‘Daar in de verte zie je twaalf ovens die onze cracker aandrijven, op basis van fossiele brandstoffen. We willen die vervangen door elektrische ovens, op groene stroom. Maar die groene stroom moet dan wel beschikbaar zijn. Er komt een pilootinstallatie in de komende jaren, maar het zal nog tien jaar jaar duren voor we zoiets op grote schaal kunnen invoeren. Dat is misschien frustrerend, maar innovatie heeft tijd nodig. De ervaring leert dat als je stappen overslaat, het niet goed afloopt.’

Dat zou van die oven een van de grootste stroomverbruikers van België maken.

Remeysen: ‘Onze cracker zou toch 800 à 900 megawatt nodig hebben. Dat is ongeveer de capaciteit van Doel 4. Waarmee ik niet wil ik zeggen dat Doel 4 open moet blijven.’

Maar u bent daar wel voorstander van?

Remeysen: ‘We zijn in die discussie technologieneutraal. Uit welke bron - gas, groene, nucleair of een mix - de stroom komt, is niet ons thema. Maar we hebben die stroom wel nodig, tegen een juiste prijs en met een hoge betrouwbaarheid. Als thuis de stroom een uur uitvalt, is dat niet erg. De diepvries redt het wel en je wekker moet je misschien opnieuw instellen. Als dat bij ons gebeurt, al is het maar een milliseconde, is dat een drama. Het veiligheidssysteem schiet aan en alles valt automatisch stil. We hebben dat in 2007 door een technische storing gehad. Het duurde drie weken voor alles weer op gang kwam.’

Hebt u vertrouwen dat het energiebeleid de goede richting uitgaat?

Remeysen: ‘Ik stel vast dat in 2003 de beslissing is genomen uit kernenergie te stappen. Dat is op zich geen beleid, maar een beslissing. Beleid is dan hoe we maken dat de stroom er is en betaalbaar is. Daar heeft ons land jarenlang rond gedraaid, tot de deadline er nu bijna is. We appreciëren dat de sense of urgency er is, maar we zitten in blessuretijd. En op blessuretijd rekenen om de winning goal te maken, is geen goede strategie.’

Dat brengt ons bij voetbal en ‘den Antwerp’. U bent al 40 jaar supporter.