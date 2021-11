BASF-topman Jan Remeysen: ‘We vragen van de overheid niet zomaar een zak geld’

De chemiereus BASF stoot bijna 4 procent van de Belgische CO₂ uit, is een van de grootste stroomverbruikers van het land en gebruikt olie en aardgas om de wereld van spullen te voorzien. Hoe kijkt de Antwerpse topman Jan Remeysen naar de kernuitstap, klimaatconferenties en de dwingende eis voor een uitstootvrije wereld?

Vanuit de vergaderzaal met zicht op het uitgestrekte industriële domein in de Antwerpse haven wijst Jan Remeysen (53) de stoomkraker van BASF aan. De schouw is het kloppende hart van de grootste chemiesite van het land. Nafta uit de olieraffinaderijen wordt er opgesplitst in de chemische bouwstenen voor allerhande kunststoffen voor autobumpers, tandenborstels, luiers, isolatiemateriaal. Daarbij wordt aardgas verbrand en komt jaarlijks 1,5 miljoen ton CO₂ vrij. De kraker vertegenwoordigt meer dan 1 procent van de broeikasgasuitstoot in België en bijna de helft van alle uitstoot van de processen van BASF in Antwerpen.

‘Als we die installatie in de toekomst op groene stroom laten draaien, kunnen we een enorme sprong vooruit maken’, zegt Remeysen. ‘We ontwikkelen technologie om de fossiele ovens te vervangen door elektrische fornuizen. Dat proces van lange adem zal niet voor 2030 klaar zijn. We hebben dan ook enorme hoeveelheden hernieuwbare energie nodig. Onze site heeft nu een vermogen van 200 megawatt aan stroom nodig. Door de kraker te elektrificeren zouden we naar 800 tot 900 megawatt gaan, een verviervoudiging. Het wordt een hele uitdaging om de infrastructuur klaar te krijgen. Zowel op onze site als bij de netbeheerder Elia moeten nog heel wat koperen kabels worden gelegd om die hoeveelheden groene stroom tot hier te krijgen.’

Remeysen, een Antwerpsupporter, volgde twee jaar geleden Wouter De Geest op als BASF-topman. Langzaam maar zeker is hij uitgegroeid tot spreekbuis van de Antwerpse chemiebazen. Bijna twintig jaar geleden stond hij al eens in De Tijd met een eerste aankondiging dat BASF op zijn terrein in Antwerpen twintig windmolens ging bouwen. Hernieuwbare energie stond nog in de kinderschoenen en de investering van 40 à 50 miljoen euro behoorde toen tot de grootste van het land.

Intussen wil het bedrijf waarvoor Remeysen al een kwarteeuw werkt in de Nederlandse Noordzee het grootste windpark ter wereld bouwen. BASF investeert 1,6 miljard euro in de bouw van Hollandse Kust Zuid, samen met Vattenfall. Het park van 1,5 gigawatt zal vanaf 2023 vier keer meer stroom produceren dan BASF Antwerpen nodig heeft, terwijl BASF tot de grootste stroomverbruikers van België behoort. ‘In het begin zullen we een deel van die elektriciteit verkopen op de markt. Maar we verwachten dat we steeds meer groene stroom nodig zullen hebben om onze productie te verduurzamen.’

U zegt dat het Nederlandse windpark de volledige Antwerpse site van groene stroom zal voorzien. Maar wat als de wind niet waait?

Jan Remeysen: ‘Dan halen we net als iedereen stroom uit het net zoals die op dat moment wordt geproduceerd door de mix van nucleaire, gas- en kolencentrales in Europa. Het Europese net is daar de back-up. In de toekomst kunnen we de opgewekte hernieuwbare energie hopelijk veel efficiënter opslaan.’

Is BASF ook kandidaat om windparken te bouwen in de tweede zone in de Belgische Noordzee, die eraan zit te komen?

Remeysen: ‘We bekijken constant alle mogelijkheden om in Europa aan hernieuwbare energie te komen. In Duitsland willen we ook samen met RWE een windpark van 2 gigawatt bouwen. We zullen de komende jaren meer zulke investeringen zien, ook misschien in België. Maar ik kan daar niet op vooruitlopen.’

Om die windenergie aan land te brengen is de Ventilus-kabel door West-Vlaanderen nodig. Die stoot op hevig verzet. Hebt u er vertrouwen in dat het net de grote hoeveelheden hernieuwbare energie aankan?

Remeysen: ‘Willen we de transitie naar een koolstofarme maatschappij maken, dan moeten we in infrastructuur investeren. Dat zal voor een stuk zichtbaar zijn, met hoogspanningslijnen maar ook met pijpleidingen voor waterstof of CO₂. Dat zal altijd wel bij iemand in de achtertuin zijn. Ik begrijp dat dat niet aangenaam is, maar als maatschappij moeten we zoeken naar een goed evenwicht. We moeten mensen nog duidelijker maken waarom die infrastructuur nodig is.’

Vlaanderen wil een leidingstraat van 45 meter breed en 130 kilometer lang trekken, van de Antwerpse haven naar Duitsland, zonder dat iemand al zegt wat door die leidingen zal stromen. Bovendien moeten tientallen mensen worden onteigend. Kan dat niet transparanter?

Remeysen: ‘Zeggen dat we een leidingnetwerk aanleggen voor de industrie volstaat niet. We moeten de bevolking beter uitleggen dat het project in het plaatje past dat ze nu in Glasgow bespreken. Om de transitie te maken zijn hoogspanningslijnen en pijpleidingen nu eenmaal noodzakelijk. De transitie zal van de hele maatschappij inspanningen vragen, niet alleen van de industrie. Als je hoort dat vandaag negen op de tien windturbines op land geen vergunning krijgen, dan zullen we toch moeten zoeken naar die zones waar het wel kan.’

BASF heeft samen met Engie ook een grote gascentrale: Zandvliet Power. Die haalde afgelopen zondag subsidies binnen in de CRM-capaciteitsveiling. Hoe past dat in uw duurzaamheidsplannen?

Remeysen: ‘Je hebt leverzekerheid nodig. Daar kan die centrale aan bijdragen. We hebben deelgenomen aan het capaciteitsmechanisme zodat die centrale ter beschikking staat van de markt om dips op te vangen. Om de transitie in te zetten heb je tijdelijk die gascentrales nodig. Als de kerncentrales sluiten, zijn gascentrales een goede oplossing om ervoor te zorgen dat er op momenten met weinig zon en wind toch genoeg capaciteit is.’

BASF was altijd voorstander van kernenergie, die stabiele goedkope stroom opleverde. Vanwaar die bocht?

Remeysen: ‘Wij hebben ons altijd technologieneutraal opgesteld. We hebben nooit gezegd dat het kerncentrales moesten zijn.Belangrijk is dat wordt voldaan aan drie criteria: leverzekerheid, betaalbaarheid en een traject naar duurzaamheid. In de regering is afgesproken dat de discussie deze maand wordt beslecht. Je zal me niet horen zeggen wat ze moet beslissen. Wel dát ze moet beslissen. Voor ons is het heel belangrijk dat er eindelijk duidelijkheid komt. Het heeft te lang geduurd. We zijn nu echt in de extra time, het moment waarop ze in de voetbal het bordje omhooghouden met nog drie minuten. De onzekerheid van de voorbije jaren was voor niemand goed. Ik zeg niet dat we daardoor concrete investeringen zijn misgelopen. Maar het zal niet hebben geholpen.’

Electrabel krijgt subsidies toegewezen voor de bouw van twee nieuwe gascentrales. Krijgen we daarmee genoeg zekerheid?

Remeysen: ‘Die twee centrales moeten nog uitvoerbare vergunningen krijgen om te kunnen bouwen. De onzekerheid daar-over baart me zorgen. Maar ik reken er ook op dat wie een project indient, maakt dat voldaan is aan de wettelijke randvoorwaarden. Een nucleaire verlenging biedt trouwens evenmin direct zekerheid. Ik heb de CEO van Engie Electrabel vorige week horen zeggen dat het traject voor een nucleaire verlenging een enorme uitdaging is, zowel technisch als juridisch. Hoe dan ook is er nog een traject af te leggen tot aan de kritieke winter van 2025, of het nu met gascentrales of met kernenergie is.’

BASF annuleerde de plannen om met Engie een nieuwe gascentrale te bouwen. Waarom?

Remeysen: ‘Dat is een kwestie van prioriteiten. We investeren nu enorm in batterijmaterialen, hernieuwbare energie, een nieuwe site in het zuiden van China en een nieuwe ethyleenoxide-installatie in Antwerpen. Zandvliet Power 2 was zeker een interessant project, maar onze investeringsmiddelen zijn niet eindeloos.’

Met de huidige stikstofnormen bestaat het risico dat straks niets meer in de Antwerpse haven kan worden gebouwd, zeggen sommigen. Vreest u zo’n scenario?

Remeysen: ‘Het is zeker een bezorgdheid. Het zou erg zijn als we zelfs met de best mogelijke technologie geen nieuwe installaties meer kunnen bouwen. Als de stikstofemmer al vol zit, moet je niet kijken naar die laatste druppel die de emmer doet overlopen. Neem dan liever alles wat al in de emmer zit en kijk of daar niet in te snoeien is.’

Betekent dat ook het aanscherpen van bestaande vergunningen die in het verleden zijn toegekend?

Remeysen: ‘Eigenlijk gebeurt dat al, zeker bij de grote installaties. In Europa heb je de BREF-normen met de best beschikbare technologieën. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, komt de overheid naar ons en worden vergunningsvoorwaarden herbekeken. Er bestaat niet zoiets als een eeuwige vergunning. De voorwaarden evolueren naarmate er nieuwe inzichten komen.’

Kijkt u tegenwoordig vaak op uw gsm om te zien of de gas- en elektriciteitsprijzen opnieuw omhoog schieten?

Remeysen: ‘Ik durf over de prijzen niets meer te voorspellen. Als iemand een paar maanden geleden had gezegd dat de gasprijs, die grosso modo rond 20 euro per megawattuur schommelt, ineens naar 160 euro zou gaan, dan hadden we hem waarschijnlijk gezegd dat het tijd werd om een andere job te zoeken. Bij ons in Antwerpen is de ammoniakproductie het meest getroffen omdat de grondstof daar aardgas is. Op een gegeven moment ging vooral de Europese gasprijs omhoog, waardoor het op den duur goedkoper was om ammoniak inclusief transportkosten van elders in de wereld naar hier te brengen en de eigen productie te reduceren. We liggen niet stil, maar het is wel een serieuze productievermindering.’

Ondertussen rekent u de hogere kosten volop door aan de klant. De chemieprijzen zijn in het derde kwartaal verdubbeld.

Remeysen: ‘Energie is voor ons een grondstof. Als wij de hogere kosten niet mogen doorrekenen aan onze klanten, boeten we aan marge in. Dat is een gevaarlijk spelletje. We hebben onze marges nodig om onderzoek en ontwikkeling te financieren, en investeringen zoals de elektrificatie van de kraker. Als je de prijsverhogingen niet doorrekent, verlies je aan slagkracht.’

De klimaatproblematiek zet investeringen in aardgas en olie-ontginning onder druk. Verwacht u dat de huidige volatiele prijzen steeds vaker voorkomen?

Remeysen: ‘Op dit moment is er geen probleem van te weinig gas, maar het moet hier geraken. Misschien komt er wat meer liquiditeit als de Nord Stream 2-pijpleiding vanuit Rusland in gebruik wordt genomen. Die kan helpen Europa beter te beleveren.’

We blijven zo wel heel afhankelijk van de Russische president Vladimir Poetin.

Remeysen: ‘Met olie en gas is het altijd zo geweest dat landen kunnen beslissen hoeveel ze ter beschikking stellen. Ook de OPEC bepaalt hoeveel wordt opgepompt. Die volatiliteit in het verleden heeft ertoe geleid dat we in Europa heel efficiënt met olie en gas omspringen. Daardoor behoren we nu tot de wereldtop in energie- en grondstoffenefficiëntie.’

Volgens sommigen in de groene beweging is gas nog niet duur genoeg. Door de werkelijke CO₂-kosten door te rekenen zou de shift naar alternatieven aantrekkelijker worden.

Remeysen: ‘Dat vind ik een gevaarlijke redenering. CO₂ zwaarder belasten werkt alleen met een wereldwijde aanpak. Doe je het alleen in Europa, dan prijs je de ondernemingen die hier produceren uit de markt. We zitten nu al met een structurele handicap tegenover concurrenten in Amerika, Azië en andere regio’s waar ze die kosten niet hebben.’

De federale regering voert vanaf januari de energienorm in, met vrijstellingen voor bedrijven als BASF. Helpt dat?

Remeysen: ‘We verwelkomen de maatregel van harte. In België worden boven op de elektriciteitsprijs allerhande heffingen geïnd. Het is een belangrijk signaal van de overheid om die heffingen onder een norm te houden. Zo kunnen we onze hoofdkwartieren voorspelbaardere kosten voorleggen, met een duidelijk kader dat is afgestemd op de andere belangrijkste industrielanden in Europa. Zo wordt een verdere escalatie van onze concurrentiehandicap vermeden. Elektrificatie is een cruciale hefboom in de klimaattransitie, maar als we meer stroom gaan gebruiken, zitten de hoge heffingen die omslag in de weg.’

Profiel Jan Remeysen (53) Behaalde een doctoraat chemie aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Werkt 25 jaar voor BASF.

Begon op de milieudienst en was vervolgens verantwoordelijk voor enkele businessunits, waaronder polyamiden en isocyanaten.

Leidde tussen 2010 en 2014 vanuit het BASF-hoofdkwartier in Ludwigshafen een programma om de productiesites wereldwijd te optimaliseren.

Volgde twee jaar geleden Wouter De Geest op als topman van de BASF-site in Antwerpen.

Is getrouwd, heeft drie kinderen en is al 41 jaar supporter van voetbalclub Antwerp.



Een globale CO₂-prijs is een van de belangrijke punten waarover in Glasgow wordt onderhandeld.

Remeysen: ‘Als ik persoonlijk één verwachting heb van Glasgow, dan is het die wereldwijde afstemming. Ik denk dat het een goede zaak is dat Europa met de Green Deal de weg van CO₂-neutraliteit is ingeslagen. Het is goed dat we ambitieus zijn, maar we moeten erop letten dat we niet doorschieten. Als we te ver voorop lopen en de rest volgt niet, krijgen we een structurele kostenhandicap tegenover minder ambitieuze regio’s.’

U zegt dus dat we ook niet te ambitieus moeten zijn?

Remeysen: ‘Als ze kunnen bereiken dat ook andere regio’s de Europese ambitie volgen, zodat op wereldschaal een gelijk speelveld ontstaat, zal ik zeer tevreden zijn. Europa vertegenwoordigt 9 à 10 procent van de wereldwijde emissies. We moeten dus ons deel doen, maar anderen moeten ook mee. Het is niet gezond dat wij grote inspanningen leveren terwijl op andere plaatsen de kraan openstaat.’

Hoe haalbaar is de Europese doel-stelling van 55 procent CO₂-reductie tegen 2030 voor de industrie in de Antwerpse haven?

Remeysen: ‘Omdat veel innovatieve technologieën nog niet matuur genoeg zijn, moeten we koolstof afvangen om onze doelen tegen 2030 te halen. In een overgangsfase is dat de beste manier om grote hoeveelheden CO₂ uit de atmosfeer te houden. Met een zes grote bedrijven in Antwerpen - ExxonMobil, BASF, Total, Air Liquide, Ineos en Borealis - werken we aan de aanleg van een leiding om de CO₂ die we op onze sites afvangen ofwel met schepen af te voeren, ofwel via een pijpleiding naar Rotterdam te brengen om het op te bergen in lege gasvelden op zee. Een gemeenschappelijke infrastructuur, waar later nog andere bedrijven op kunnen aansluiten, is veel goedkoper dan ieder zijn eigen leidingen en installaties te laten bouwen.’

Er wordt al jaren over CO₂-captatie gesproken. Komt die technologie op tijd om richting 2030 een verschil te maken?

Remeysen: ‘Het is in Antwerpen de ambitie om tegen 2030 9 à 10 miljoen ton af te vangen, de helft van alle uitstoot in de haven. Met BASF willen we al in 2025 klaar zijn om 1 miljoen ton CO₂ te capteren, direct op industriële schaal. Het is een heel parcours en we moeten nog subsidies krijgen, maar het kan op korte termijn een enorm verschil maken.’

De industrie zegt telkens wel iets te willen doen, maar de overheid moet met de miljarden over de brug komen. Is dat niet al te makkelijk?

Remeysen: ‘Onze boodschap is nooit geweest dat de overheid zomaar alles moet betalen. We willen met een open boekhouding tonen voor welke kosten we staan. Een deel kunnen we zelf dragen, maar als je je concurrentiepositie in de wereld wil bewaken, zijn er limieten. De overheid is nodig om het verschil bij te passen.’

Er wordt snel over miljardensubsidies gesproken, zoals onlangs bij de staalreus ArcelorMittal.

Remeysen: ‘De industrie zal inderdaad miljarden nodig hebben. Alleen zo kunnen we een voortrekkersrol spelen en tegelijk concurrentieel blijven op wereldniveau. We doen het niet om ons te verrijken. Die subsidieaanvragen zijn vuistdikke dossiers met gedetailleerde rekeningen, voorwaarden en parameters. Dat is niet een zak geld die zomaar wordt uitgedeeld.’

De groep BASF wil tegen 2050 naar een netto nuluitstoot, maar houdt daarbij alleen rekening met haar eigen productie en de CO₂-impact van het elektriciteitsverbruik. Waarom wordt niet ook naar de uitstoot bij toeleveranciers en klanten gekeken?

Remeysen: ‘Onderschat de doelen die we ons stellen niet. In vergelijking met 1990 gaat BASF tegen 2030 naar een reductie van 60 procent. Uiteraard gaan we ook met klanten in gesprek om de koolstofvoetafdruk van producten te beperken, maar dat hebben we niet altijd in de hand. Ondertussen zetten we ook in op chemische recyclage, om van gemengd kunststofafval of oude autobanden nieuwe chemische grondstoffen te maken. Naarmate we meer circulair worden, hebben we steeds minder verse fossiele grondstoffen nodig. De uitdaging is dat we die afvalstromen zuiver genoeg krijgen zodat we ze kunnen hergebruiken zonder dat onze installaties worden aangetast.’

De regering zei vorige week op grote schaal waterstof te willen invoeren voor de industrie. Is dat een goede zaak?

Remeysen: ‘Om zelf groene waterstof te produceren heb je enorme hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit nodig. Als hernieuwbare stroom beschikbaar is, zetten we die beter rechtstreeks in voor elektrische auto’s en vrachtwagens, de verwarming van huizen met warmtepompen en de elektrificatie van de industrie. Zo bespaar je veel meer CO₂ dan door er waterstof van te maken waarbij je een groot rendementsverlies hebt.’

‘We moeten ook niet eenzijdig inzetten op groene waterstof. Air Liquide heeft hier op de site twee grote waterstoffabrieken waar het de CO₂ afvangt die bij de productie vrijkomt. Zo kan je in een overgangsfase al voor 2030 grote hoeveelheden blauwe waterstof maken met een lage CO₂-impact. Met BASF werken we ook aan methaanpyrolyse om methaan op te splitsen in waterstof en vaste koolstof voor onder meer de bouwsector. Die technologie heeft maar 20 procent van de energie nodig in vergelijking met groene waterstof. Op termijn zou dat ook hier in Antwerpen mooi passen, misschien zelfs in eerste instantie meer dan groene waterstof.’

‘Uiteindelijk zullen we alle mogelijkheden nodig hebben. We moeten niet de illusie hebben dat één technologie alles gaat oplossen.’