BASF verdubbelt chemieprijzen in derde kwartaal

Centraal bankiers die nog aan de omvang van de inflatoire druk twijfelen, nemen het best even het kwartaalrapport van de Duitse chemiereus ter hand.

Voor de reden hoef je in het kwartaalrapport niet ver te zoeken. De sterke vraag liet BASF het afgelopen kwartaal toe de prijzen voor materialen met 41 procent te verhogen. Die afdeling omvat essentiële componenten voor een waslijst dagdagelijkse producten, van isolatiepanelen over schuursponsen en verpakkingen tot consumentenelektronica.

De prijzen in de (petro)chemie stegen zelfs met 95 procent. Een bekend voorbeeld is MDI, een bijproduct van olieraffinaderijen dat de belangrijkste bouwsteen is voor allerhande isolatiematerialen in de bouw.