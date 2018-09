Bayer: 'Roundup veroorzaakt geen kanker'

De Duitse gigant legt zich niet neer bij het vonnis. Bayer vraagt een Californische rechtbank het juryoordeel opzij te schuiven, de boete te verlagen of de rechtszaak opnieuw te doen. De jury oordeelde vorige maand - onder andere op basis van interne Monsanto-documenten - dat Monsanto 'kwaadwillig was' en al decennialang op de hoogte was dat Roundup, met glyfosaat als voornaamste bestanddeel, mogelijk kankerverwekkend is.