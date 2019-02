Bayer heeft 11.200 rechtszaken over glyfosaat aan zijn been

De omstreden overname van Monsanto leverde Bayer vorig jaar een hogere omzet maar ook een derde minder bedrijfswinst op. Het aantal klachten tegen glyfosaat is opgelopen tot 11.200.

2018 was een jaar van grote veranderingen voor Bayer . Het Duitse concern kon de Amerikaanse zaadgoedspecialist Monsanto inlijven – zijn grootste acquisitie ooit – maar moest daarvoor 66 miljard dollar ophoesten en zelf bepaalde onderdelen verkopen. De overname van Monsanto was van meetaf aan omstreden omdat de herbicide glyfosaat, het actieve bestanddeel van Roundup, mogelijk kankerverwekkend zou zijn.

Bayer kon de overname van Monsanto in het voorjaar afronden en daardoor groeide de groepsomzet vorig jaar met 13,1 procent tot 39,6 miljard euro, wat meer is dan verwacht. Op vergelijkbare basis en bij constante wisselkoersen was de groei wel minder fors, 4,5 procent.

Uitzonderlijke elementen

De toename van de brutobedrijfswinst (ebitda) voor uitzonderlijke elementen was een stuk kleiner: 2,8 procent tot 9,5 miljard euro. De bedrijfswinst kwam een derde lager uit dan in 2017 op 3,9 miljard euro. De forse daling heeft te maken met 2,6 miljard uitzonderlijke elementen die verband houden met waardeverminderingen, overnamekosten en de verkoop van een aantal activiteiten.

De nettowinst van Bayer, dat er nu prat op gaat de wereldleider in landbouwproducten te zijn, kelderde met 77 procent tot 1,7 miljard euro. In 2017 was de winst echter aangedikt door een uitzonderlijke winst op de verkoop van zijn resterend belang in Covestro.

Voor 2019 voorspelt Bayer een omzetgroei van circa 4 procent (bij constante perimeter en wisselkoersen) tot 46 miljard euro en een brutobedrijfswinst voor uitzonderlijke elementen van ongeveer 12,2 miljard euro.

Roundup

Intussen blijft het klachten regenen tegen glyfosaat. Tot en met 28 januari had de Amerikaanse dochter Monsanto 11.200 klachten ontvangen, bijna 2.000 meer dan drie maanden geleden.