Bayer in verlies in nieuwe Roundup-zaak

Een rechtzaak over het 'kankerverwekkende' Roundup in San Francisco dreigt ook uit te draaien op een verlies voor Bayer.

Een jury oordeelde dat de kanker die Edwin Hardeman trof wel degelijk te wijten is aan het gebruik van de onkruidverdelger Roundup. In een tweede ronde moet de jury nu uitmaken of Bayer daarvoor verantwoordelijk is. Bayer nam vorig jaar Monsanto over en werd zo de eigenaar van Roundup.