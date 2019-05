Bayer moet 2 miljard schade vergoeden voor Roundup

Het Duitse chemiebedrijf Bayer is in Californië veroordeeld tot een schadevergoeding van 2 miljard dollar. In twee eerdere zaken moest Bayer slechts zo'n 80 miljoen euro betalen.

Alva en Alberta Pilliod, een Amerikaans gepensioneerd echtpaar dat zegt kanker te hebben gekregen omdat ze dertig jaar lang de onkruidverdelger Roundup gebruikten, hebben in Californië een rechtszaak tegen Bayer gewonnen. Het Duitse chemiebedrijf moet het echtpaar van de jury 2 miljard dollar schadevergoeding betalen.

Volgens de jury heeft Roundup hun ziekte mee veroorzaakt, is Bayer nalatig geweest in de manier waarop Roundup is gemaakt en zijn consumenten niet gewaarschuwd voor de gevaren.

Het is de derde keer dat Bayer een rechtszaak over Roundup verliest, maar nooit eerder was de schadevergoeding zo groot. In eerdere zaken moest het bedrijf 78 en 80 miljoen dollar betalen. Bayer tekende al beroep aan in die twee zaken en doet dat ook tegen de uitspraak van maandag.

Roundup is de merknaam van een onkruidverdelger op basis van glyfosaat, die werd ontwikkeld door het Amerikaanse chemie- en zadenbedrijf Monsanto. Dat is vorige zomer door Bayer overgenomen voor 63 miljard dollar. Sindsdien is de koers van Bayer met 40 procent gecrasht.

Monsanto

Glyfosaat wordt wereldwijd veel toegepast in de landbouw, vaak in combinatie met bewerkte zaden van Monsanto die ongevoelig zijn gemaakt voor het middel. Volgens de rechtbank in Californië is Roundup kankerverwekkend.

Bayer vindt het verdict 'excessief en niet te rechtvaardigen'. Het is volgens het bedrijf in tegenspraak met een beslissing van het Amerikaanse agentschap voor milieubescherming van vorige maand, in tegenspraak met de consensus van gezondheidsregulatoren wereldwijd en in tegenspraak met veertig jaar wetenschappelijk onderzoek.

Volgens data van Bloomberg kende een Amerikaanse rechtbank maar zeven keer een hogere schadevergoeding toe aan slachtoffers van een product dat niet werkt. De kans dat de schadevergoeding in beroep wordt verlaagd, is reëel.

De jury kende het echtpaar 55 miljoen dollar toe voor de medische kosten en voor de pijn die ze lijden. Normaal gezien mag de bijkomende, bestraffende schadevergoeding maar tien keer hoger liggen dan de factuele schadevergoeding. Het bedrag van 1 miljard dollar per persoon is volgens de aanklagers gebaseerd op de winst die Monsanto maakte met zijn agrochemische afdeling. In 2017 ging het om 892 miljoen dollar.

13.400 klachten

Het grote gevaar voor Bayer is echter dat in de huidige drie zaken bewijsmateriaal wordt opgebouwd dat in andere zaken wordt gebruikt. Alleen al in de Verenigde Staten lopen 13.400 klachten tegen Monsanto. Deze zomer staan in St.Louis, in de staat Missouri, opnieuw processen op de agenda.

'Het verdict in dit proces heeft geen impact op toekomstige zaken, omdat elke zaak aparte feiten en wettelijke omstandigheden kent', zegt Bayer.