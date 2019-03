Bayer moet Roundup-slachtoffer 81 miljoen dollar betalen

Het Duitse chemiebedrijf gaat in beroep tegen de jongste nederlaag in een rechtszaak rond zijn omstreden onkruidverdelger Roundup.

Roundup, de onkruidverdelger van het Amerikaanse bedrijf Monsanto dat werd ingelijfd door Bayer, dreigt het Duitse concern opnieuw veel geld te kosten. Voor de tweede keer werd Bayer in de VS veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een kankerslachtoffer dat de ziekte volgens de rechtbank opliep door langdurig gebruik van Roundup.

Een jury in Californië kende Edwin Hardeman die het goedje op basis van glyfosaat jarenlang inzette in zijn tuin en lymfeklierkanker ontwikkelde, woensdag een schadevergoeding toe van 81 miljoen dollar (72 miljoen euro). Dat gebeurde amper enkele dagen na het oordeel dat hij kanker kreeg door Roundup.

Gebrekkig

De jury oordeelde nu, in de tweede fase van de rechtszaak, dat Bayer bovendien aansprakelijk is. Het moet 5,9 miljoen dollar schadevergoeding betalen met daarbovenop een boete van 75 miljoen dollar. Volgens de jury is Roundup gebrekkig ontworpen, liet Monsanto na te waarschuwen over het kankerrisico en handelde het bedrijf onzorgvuldig.