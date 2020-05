Bayer schikt deel Roundup-dossiers

Roundup is een onkruidverdelger, waarvan glyfosaat het werkend bestanddeel is. Dat zou kankerverwekkend zijn. Ruim 125.000 slachtoffers die gezondheidsproblemen hebben opgelopen door het gebruik van het middel, hebben klacht ingediend tegen Bayer, dat Roundup door de overname van Monsanto in 2018 in handen kreeg. Bayer probeert al maanden de zaken in der minne te regelen. Het heeft daar 10 miljard euro voor over.