Bayer schikt voor miljarden in Roundup-zaak

Bayer zou vorige maand al een mondeling akkoord met de advocaten van de slachtoffers hebben bereikt. Het chemiebedrijf, dat de slepende kwestie rond Roundup overnam toen het de Amerikaanse branchegenoot Monsanto kocht, is nu ook schriftelijke akkoord gegaan. Van de totale som is 8,5 miljard euro bedoeld voor het schikken van de huidige claims. De rest is voor toekomstige zaken.