'Bayer wil Roundup-affaire schikken voor 10 miljard dollar'

Het Duitse concern Bayer onderhandelt momenteel om tienduizenden claims over de mogelijk kankerverwekkende onkruidverdelger Roundup te schikken voor in totaal zo'n 10 miljard dollar.

Bayer werd in eerdere rechtszaken rond Roundup al veroordeeld tot het betalen van hoge schadevergoedingen. Tot dusver heeft het bedrijf altijd volgehouden dat het middel veilig voor gebruik is en het ging in beroep in die zaken.