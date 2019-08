'Bayer wil Roundup-schikking van 8 miljard dollar'

Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van drie bronnen die betrokken zijn bij de gesprekken. In totaal lopen in de Verenigde Staten ruim 18.000 rechtszaken tegen Bayer. Die processen zijn aangespannen door mensen die zeggen kanker te hebben gekregen door de onkruidbestrijder Roundup te gebruiken.

Een minnelijke schikking lijkt nu in de maak, maar een akkoord is er nog niet. Onderhandelingen daarover zijn bezig in New York. Bayer zou een bedrag tussen 6 en 8 miljard dollar hebben voorgesteld om bestaande en toekomstige rechtszaken af te handelen. Advocaten van de gedupeerden vinden dat naar verluidt niet genoeg en eisen meer dan 10 miljard dollar.