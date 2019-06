Bayer zoekt alternatief voor glyfosaat

Chemiereus Bayer blijft glyfosaat verkopen en investeert tegelijkertijd 5 miljard euro in de ontwikkeling van alternatieven.

Glyfosaat staat in een kwaad daglicht na rechtszaken van mensen die zeggen kanker te hebben gekregen van het middel Roundup, waar de stof een ingrediënt van is. Roundup kwam via de recente overname van eigenaar Monsanto in de schoot van Bayer, dat hierdoor ook de bijbehorende miljardenclaims voor de kiezen krijgt.

In de Verenigde Staten lopen ruim 13.000 rechtszaken over Roundup. Bayer leed vorige maand een derde grote nederlaag in de kwestie, waarbij een jury in Californië oordeelde dat het bedrijf twee kankerpatiënten samen 2 miljard dollar moet betalen.