Beleggersfavoriet Umicore staat voor Koreaanse test

Dankzij het grote enthousiasme voor batterijmaterialen is Umicore op de beurs meer waard dan Solvay.

Twee Belgische beursgenoteerde bedrijven organiseren morgen hun jaarlijkse investeerdersdag. De locatie loopt enigszins uiteen: Greenyard blaast verzamelen in het verre westen van België, in Westrozebeke. Umicore zoekt het Verre Oosten op en entertaint het legertje analisten woensdag en donderdag in het Zuid-Koreaanse Seoul.

De locatie is geen toeval. Hoe belangrijk en symbolisch de beslissing van Umicore ook was om zijn Europese batterijmaterialenfabriek in Polen neer te zetten, het zwaartepunt van de sector ligt niet in Europa, maar in Oost-Azië.

Daardoor gaan de fabrieken voor batterijmaterialen in Zuid-Korea en China met het gros van de investering van 660 miljoen euro aan de haal. In die regio zitten ook de grootste Umicore-klanten, batterijfabrikanten als LG Chem, Panasonic of Samsung.

In de aanloop naar de beleggersdag is het enthousiasme voor Umicore crescendo gegaan. Het is nu met een beurswaarde van 12,26 miljard euro nipt groter dan de andere industrietrots van België, Solvay.

Nochtans levert Solvay ook materialen om herlaadbatterijen performanter te maken, alleen is het een kleiner deel van de productmix. Umicore is wereldmarktleider in de cruciale kathodematerialen die een snel groeiende vloot elektrische auto's zoemend op de weg moeten houden.

Het beurshuis UBS merkt op dat Umicore op de tweedaagse beleggersconferentie in Seoul, inclusief een keynotetoespraak van Berkeley-materialenprof Gerbrand Ceder, vooral zal benadrukken een 'holistische' (lees: allesomvattende) leverancier van batterijmaterialen te zijn.

'Umicore zal vooral beklemtonen dat het zijn marktleiderschap kan behouden naarmate de industrie evolueert', schrijft UBS-analist Andrew Stott in een preview. Dat is belangrijk, want Chinese rivalen en de aloude concurrenten in katalysatoren, het Britse Johnson Matthey en het Duitse BASF, zitten niet stil en proberen aan de dominantie van Umicore in kathodematerialen op basis van het NMC-trio (nikkel, mangaan en kobalt) te tornen.

Johnson Matthey, jarenlang een eeneiige tweeling met Umicore in autokatalysatoren, creëerde vorig jaar even enthousiasme in de City met de belofte van een concurrerende en kobaltarme technologie eLNO, maar dat enthousiasme is intussen serieus bekoeld.