Belg aan Henkel-top mist afspraak met belegger

Door tegenzittende wisselkoersen en grondstofprijzen stijgt de winst per aandeel minder dan verwacht.

De winst per aandeel steeg met slechts 2 procent tot 1,58 euro. Dat was minder dan de 1,61 euro die analisten hadden vooropgesteld. De tegenvaller werd onder meer toegeschreven aan de hogere grondstofprijzen.

Ook tegenvallende wisselkoersen - onder meer in Turkije, Mexico en Rusland - hadden een impact van 310 miljoen euro op de omzet. Zonder valuta-effect zou de operationele winst per aandeel met 7,7 procent zijn gestegen.

Henkel verwacht dat de omzet dit jaar met 2 tot 4 procent stijgt. Maar de winst per aandeel zou met slechts 3 tot 6 procent stijgen, minder dan de 5 tot 8 procent waarvan eerder sprake was.

Henkel is stilaan hersteld van de klap die het kreeg toen het in maart leveringsproblemen meldde in de Verenigde Staten. De omzet van de groep steeg met 3,5 procent tot 5,143 miljard euro.