Belg stapt op als CEO van grootste bedrijf in Finland

Neste, het grootste bedrijf van Finland, laat donderdagochtend weten dat zijn Belgische topman Peter Vanacker, die CEO werd in 2018, ten laatste in juni 2022 zal opstappen.

‘Peter Vanacker heeft kennis gegeven van zijn ontslag’, klinkt het in een communiqué . Het bedrijf laat verder ook weten dat de zoektocht naar een opvolger al is opgestart.

Neste, dat een beurswaarde van 40 miljard euro heeft en 5.000 werknemers telt, vormde zich als voormalig staatsoliebedrijf om tot wereldleider in de productie van biobrandstoffen op basis van afvalstoffen, zoals residuen van vis- en varkensvetten of gebruikte frituurolie. Het heeft productievestigingen in Finland, Singapore en Rotterdam en boekte in 2020 11,8 miljard euro omzet.