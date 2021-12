Belg wordt topman van chemiereus LyondellBasell

Peter Vanacker komt aan de leiding van LyondellBasell. Dat is een van de grootste chemiebedrijven ter wereld, met 30 miljard dollar beurswaarde, 45 miljard omzet en bijna 20.000 werknemers.

Vanacker ruilt binnenkort zijn kantoor in het Finse Espoo in voor het Nederlandse Rotterdam, waar hij ten laatste in juni van start gaat bij LyondellBasell. Vanacker volgt er Bhavesh 'Bob' Patel op, die – na zes jaar CEO-schap - met pensioen gaat.

'Ik ben verheugd om aan boord te komen op dit opwindend moment’, zegt de 55-jarige Vanacker.

De voorbije drie jaren was hij topman van het grootste bedrijf in Finland: Nesté, de wereldleider in de productie van biobrandstoffen op basis van gebruikte frituurolie en andere afvalstoffen. Het maakt een soort biodiesel voor auto’s en vrachtwagens, en ook biokerosine voor luchtvaartmaatschappijen als Lufthansa en KLM.

Pappie

Onder zijn bewind verdubbelde de beurswaarde van Nesté. ‘We doen ons best, maar dit is niet het werk van één man’, zei hij daarover bescheiden. Hij pakte wel graag uit met de vierde plaats van Nesté in de Corporate Knights-lijst van meest duurzame bedrijven. ‘Mijn dochter zei me toen ik daar startte: Pappie, ik ben fier op je, want je doet iets voor onze generatie’, zei hij onlangs in een interview.

Dat Vanacker naar een klassiek chemiebedrijf overstapt, is dan ook vrij verrassend. LyondellBasell heeft bijna 100 productiesites en beschikt over installaties voor de productie van de oliederivaten polyethyleen en polypropyleen, de meest gebruikte kunststoffen ter wereld.

Vanacker gaf een korte reactie per mail en stipt daarbij een passage in het persbericht aan: ‘De raad van bestuur is ervan overtuigd dat Vanacker het bedrijf zal laten groeien en zal helpen om beter te doen op het vlak van klimaatimpact en circulariteit.’

‘Dat heb ik bij Nesté gedaan, en ik ben van plan dat verder te zetten bij LyondellBasell’, zegt Vanacker. Dat in de chemische industrie nog veel werk aan de winkel is, is een understatement. Alle grote spelers experimenteren volop met de chemische recyclage van materialen, het gebruik van hernieuwbare grondstoffen in plaats van aardolie, en de elektrificatie van installaties. Vanacker verwijst naar een eerdere samenwerking van zijn oude en nieuwe werkgever in 2019, die geleid heeft tot de productie van bioplastics.

Vanacker is dan wel een Belg en heeft een pied à terre in Brugge, maar heeft ons land kort na zijn ingenieurstudies al verlaten. ‘Ik wilde een internationale carrière. Ik wou niet in het labo blijven, maar afdelingen leiden. Je leert dat gaandeweg’, zei hij daarover. Hij werkte 20 jaar bij de chemietak van het Duitse Bayer, en leidde er onder meer de polyurethaandivisie om vervolgens CEO te worden bij het Duitse Treofan (verpakkingen) en CABB (fijnchemie).

Solvay

De roots van LyondellBasell gaan terug tot 2000, toen BASF en Shell hun activiteiten in basischemie in een joint venture - Basell - inbrachten, om die later te fuseren met Lyondell. De kunststoffenproducent groeide snel door basis- en petrochemie overal in de wereld te 'shoppen' bij chemiegroepen - onder meer Solvay - die die sterk conjunctuurgevoelige activiteiten kwijt wilden.