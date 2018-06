België haalt record aan buitenlandse investeringen binnen

Nog nooit investeerden buitenlandse bedrijven zoveel in België als vorig jaar, zegt de consultant EY.

Belgische bedrijven haalden vorig jaar 215 buitenlandse investeringen binnen, wat goed was voor 5.838 jobs. Vooral onze buurlanden investeren almaar vaker in ons land. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van EY naar investeringen. Het gaat om recordcijfers voor België, die 7,5 procent hoger liggen dan in 2016.

België surft mee op de Europese tendens, zegt EY, dat in de hele EU een stijging met 10 procent ziet. De toenemende investeringen betekenen daarom niet dat het economisch vertrouwen van buitenlandse bedrijven in België volledig terug is, zegt EY. Een bevraging van bedrijfsleiders leert dat 30 procent positiever is geworden over de Belgische aantrekkelijkheid, tegenover 26 procent in 2016. Vijf sectoren zijn goed voor de helft van alle investeringen: transport en logistiek, chemie, diensten, farma en de digitale sector.

Brussel voorlaatste

Het onderzoek leert ook dat buitenlandse investeerders vooral Vlaanderen aantrekkelijk vonden, gevolgd door Brussel en Wallonië. De populariteit van de hoofdstad daalde vorig jaar sterk: in 2016 toonden drie op de vier investeerders zich nog voorstander van Brussel, maar dat is teruggevallen naar 44 procent. In de rangschikking van aantrekkelijkste Europese steden strandt Brussel op de voorlaatste plaats.