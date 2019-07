Belgisch alternatief voor kippenantibiotica scoort wereldwijd

Het familiebedrijf Proviron investeert in extra capaciteit voor de productie van veevoederadditieven - ontwikkeld uit ranzige boter - wegens de grote interesse in de landbouwsector. 'Wereldwijd, tot in China.'

Proviron ontwikkelde een alternatief voor antibiotica bij kippen, kalkoenen, varkens en vissen. Het vertrok van boterzuur - ranzige boter dus - waarvan het de onprettige geur via een chemisch proces wist te maskeren.

'Het is een product dat in veevoeder wordt gemengd en preventief werkt', zegt Wim Michiels, die samen met zijn broer het bedrijf uit Hemiksem runt. 'Het zorgt ervoor dat voedsel beter wordt opgenomen en dat dieren gezond blijven, waardoor ze minder vatbaar zijn voor ontstekingen en ziektes.' En dus minder antibiotica nodig hebben.

Bijna tien jaar duurde het om het recept van het veevoederingrediƫnt op punt te zetten, maar daar plukt Proviron nu de vruchten van. Het speelt in op de toenemende druk op het gebruik van antibiotica. 'We verkopen tot in China, Zuid-Amerika en Noord-Amerika. Het loopt heel goed', zegt Michiels.

Momenteel produceert Proviron zo'n 1.000 ton van het goedje, en er rijpen plannen om dat volgend jaar aanzienlijk te verhogen. 'We spreken niet over 20 procent, maar over minstens een verdubbeling en zelfs meer', klinkt het. Daarmee zou een investering van 'enkele' miljoenen gepaard gaan.

De veevoederbusiness tekent nu nog voor minder dan 10 procent van de totale groepsomzet, die vorig jaar - volgens het pas gepubliceerde jaarverslag - uitkwam op 76,4 miljoen euro (-5%).

De brutobedrijfswinst (ebitda) zakte een kwart tot 7,2 miljoen euro, vooral door hogere grondstofkosten. Dit jaar verwacht Michiels beterschap, met een ebitda tussen het niveau van 2017 (9,6 miljoen euro) en 2018.

Vliegtuigen

Michiels merkt op dat ook de ontijzingsmiddelen van Proviron - voor het ijsvrij maken en houden van landingsbanen en vliegtuigvleugels - stevig in de lift zitten. 'We groeien er meer dan 10 procent', klinkt het. Het ontwikkelde, onder druk van de strengere REACH-wetgeving, bijvoorbeeld een nieuw ontijzingsproduct met additieven die minder impact hebben op mens en milieu. 'Dankzij REACH is de kennis over de effecten van chemische stoffen enorm toegenomen. Wij zoeken constant naar alternatieven voor schadelijke stoffen, en in dit geval is dat gelukt.'