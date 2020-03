Belgisch biotechbedrijf weert corona van tafels en klinken

Het Antwerpse bedrijf BioOrg zet zijn tien jaar oude technologie in in de strijd tegen het coronavirus. Een laagje bacteriën verhindert dat het virus zich kan hechten aan oppervlakken.

Meer dan tien jaar geleden begonnen de ondernemer Koen De Koster en de microbioloog Filip Willocx de zoektocht naar een alternatieve manier om onzichtbare vervuiling, zoals fijnstof, schimmels en allergenen, tegen te gaan. Omdat traditionele reinigers vol schadelijke chemicaliën zitten, ontwikkelden ze een mix van verschillende 'goede' bacteriën om de 'slechte' tegen te gaan.

In 2009 bracht BioOrg zijn eerste product op de markt: een vernevelaar die kantoorruimtes op een gezonde manier proper moet houden. Bedrijven als Colruyt en KBC en ook de Vlaamse overheid zijn klant.

Koortsblaar

Dat die aanpak ook kan werken om corona te weren, ontdekte De Koster eerder per toeval. ‘Ik had een koortsblaar en gebruikte de spray bij mezelf. Niet dat het een medicijn is, maar de bacteriën hebben wel duidelijke antivirale effecten.’ Het is belangrijk in het achterhoofd te houden dat het niet om ontsmetting gaat. De mix van bacteriën creëert een ecosysteem dat het bijzonder lastig maakt voor het virus om zich te nestelen.

Met onze behandeling is een ruimte twee tot vier weken coronaproof. Koen De Koster Oprichter en CEO BioOrg

Filip Willocx, microbioloog en de technische man achter BioOrg, legt uit hoe dat komt. ‘De cocktail van bacteriën die wij ontwikkeld hebben, maakt enzymen die de kern van het virus aantasten. Het laagje bacteriën heeft ook een uitdrogingseffect. Dat is belangrijk, want het virus verspreidt zich via druppeltjes, die vrijkomen als iemand hoest of niest.’

'Volgens wetenschappers kan het virus tot negen dagen buiten de gastheer overleven. Met een behandeling van BioOrg is een ruimte twee tot vier weken coronaproof', maakt De Koster zich sterk. Levert BioOrg dan de garantie dat het een ruimte coronavrij kan maken? '100 procent zekerheid bestaat niet in de microbiologie', zegt Willocx. 'Er wordt ook niet getest op corona in omgevingen.'

Dokter Renaat Huysmans, ook burgemeester van Kapelle-op-den-Bos, waar BioOrg net het gemeentehuis behandelde, is enthousiast. 'De vernevelaar kan de infectiedruk aanzienlijk verlagen.'

Scholen

De prijs voor een behandeling van BioOrg is gemiddeld 0,35 euro per vierkante meter, voor ruimtes van minstens 1.000 vierkante meter. BioOrg behandelde deze week al drie basisscholen tegen corona, en leverde ook producten bij het mediabedrijf Medialaan. Zien De Koster en Willocx hun klantenbestand de komende dagen aanzwellen? ‘De jongste twee weken is de vraag zeker verhonderdvoudigd. Aanvragen stromen vanuit heel Europa binnen, vooral van hotels. Ook in de VS hebben we plannen.’

x100 vraag Sinds het coronavirus zich verspreidt, zijn de aanvragen bij BioOrg verhonderdvoudigd. Er is interesse uit heel Europa en de VS.

Kan een bedrijf van zes werknemers die vraag aan? Omdat BioOrg de productie en de uitvoering van de beneveling uitbesteedt, is de technologie ‘oneindig schaalbaar’, zegt De Koster. Tot nu focuste BioOrg vooral op bedrijven, al is er ook een spray beschikbaar bij BioPlanet. Maar vooral de scholen en crèches zijn onontgonnen terrein, en een groeimarkt volgens De Koster. ‘Kleine ruimtes met veel kinderen op elkaar, daar kan BioOrg echt iets betekenen.'

Qua omzet gaat BioOrg ‘richting de 3 miljoen’. ‘De cijfers voor het eerste kwartaal zagen er al goed uit voor de corona-uitbraak.’ Kan het bedrijf goed garen spinnen bij de crisis? ‘Dat is te opportunistisch gesteld. Op korte termijn zal dit financieel een goede zaak voor ons zijn. Maar er is ook een tijdperk na de corona. Ik hoop vooral op een verandering op de lange termijn, waarbij we de natuur in elk gebouw binnenhalen.'