Belgisch chemiebedrijf Alphamin in Duitse handen

De Duitse chemiereus Brenntag lost het investeringsfonds Kebek voor een onbekend bedrag af als eigenaar.

Alphamin verdeelt gespecialiseerde polymeren en wassen. Het is zowel in Europa - via een eigen labo in Waver - als in New Jersey (VS) actief. Het bedrijf realiseerde in het boekjaar 2017-2018 een omzet van 45 miljoen euro.

Alphamin was sinds 2014 in de handen van het investeringsfonds Kebek. Die loste toen sectorgenoot Indufin af als eigenaar. Maar nu komt sectorgenoot Brenntag aan boord. Brenntag is een van de grootste handelaars in chemische producten ter wereld. Hoeveel die op tafel legt, is niet bekend.

Alphamin is de vierde deal van Kebek dit jaar. Eind juni kocht het investeringsfonds, samen met de familie Bostoen, het Beverse familiebedrijf CHP, dat de productie bij drank- en voedingsreuzen gesmeerd doet lopen. Kort daarvoor investeerde het fonds samen met ondernemer Walter Mastelinck (ex-Transics) in Creaplan, een bedrijf gespecialiseerd in standplaatsen voor vakbeurzen. En midden mei verkocht Kebek dan weer zijn belang in de Antwerpse autogroep Cardoen aan de Franse autoproducent PSA Citroën.

KebeK is de opvolger van KBC Private Equity. De bank-verzekeraar verkocht eind 2012 het leeuwendeel van zijn durfkapitaalportefeuille aan het nieuwe fonds, dat onder meer gefinancierd werd door Five Arrows (Rothschild) en LGT uit Liechtenstein. Intussen kreeg die al een opvolger: Kebek II.