Belgische Akzo Nobel-topman snijdt Amerikaanse rivaal de pas af met miljardenbod

Thierry Vanlancker, de Belgische topman van de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel, wist bijna vier jaar geleden drie keer een overnamebod van zijn Amerikaanse concurrent PPG af te blokken. De twee multinationals staan nu weer lijnrecht tegenover elkaar in een strijd om de Finse verfgroep Tikkurila.

Brave Ground. Volgens de kleurspecialisten van AkzoNobel , de Nederlandse producent van bekende verfmerken als Levis of Dulux, wordt die tint de kleur van 2021. Volgens AkzoNobel straalt Brave Ground - wie geen kenner is zou het grijs durven te noemen - 'de moed uit die we nodig hebben om verandering te omarmen' na een aartsmoeilijk 2020.

Thierry Vanlancker, de Gentse topman van AkzoNobel, toonde maandag alvast dat de Nederlandse multinational met 33.000 werknemers zelf geen schrik heeft dit jaar grote stappen te zetten. Compleet onverwacht kondigde AkzoNobel aan dat het 1,4 miljard euro op tafel wil leggen voor zijn Finse sectorgenoot Tikkurila , de marktleider in Noord- Europa en ook een belangrijke speler in Rusland en China.

Cumulusblauw

Vanlancker snijdt de Amerikaanse verfreus PPG de pas af. De Amerikaanse groep, bekend van het merk Histor, aast al een tijd op de Finnen en had nog geen twee weken geleden haar bod op Tikkurila opgetrokken naar 1,2 miljard euro.

De stijgende aandelenkoers van Tikkurila wijst erop dat AkzoNobel zijn Finse buit nog niet binnen heeft.

Al staat nog lang niet vast dat AkzoNobel Tikkurila meteen kan binnenhalen met zijn hogere bod. Beleggers in het Finse bedrijf hopen dat de biedstrijd nog een tijd duurt en stuurden het aandeel maandag bijna 16 procent hoger naar 32,40 euro. Dat is 1,15 euro meer dan het bod van AkzoNobel. 'Keep going, blue skies ahead', is de slagzin die Tikkurila bedacht bij zijn kleur van 2021, cumulusblauw.

Verfvendetta

Vanlancker benadrukte maandag dat het bod op Tikkurila rationeel is. Akzo en de Finse groep delen dezelfde Europese erfenis en dezelfde visie op duurzaamheid. 'Wij doen overnames met de rekenmachine in de hand', zei Vanlancker aan Het Financieele Dagblad.

Voor de buitenwereld lijken Vanlancker en AkzoNobel op het punt te staan een nieuwe vendetta uit te vechten met PPG. Die Amerikaanse gigant probeerde bijna vier jaar geleden drie keer AkzoNobel binnen te halen.

'De Grote Afsplitser'

Die overnamestrijd was bepalend voor Vanlanckers carrière. De chemisch ingenieur, die later ook een diploma wijsbegeerte haalde, kwam in 2016 aan boord bij AkzoNobel om er de chemiepoot van de groep te leiden. Een jaar later - het duel met PPG was volop aan de gang - werd hij gebombardeerd tot CEO nadat zijn voorganger Ton Büchner om gezondheidsredenen was opgestapt.

Om de aandeelhouders over de streep te halen moest Vanlancker de chemietak van de hand doen en werd flink gesnoeid in het personeelsbestand om de winstgevendheid van de groep op te krikken. 'Plots sta je daar in je onderhemdje en merk je dat je een buikje hebt', verantwoordde Vanlancker, in een vorig leven cartoonist bij het Gentse studentenblad Schamper, die afslankingen ooit.

Pa maakt de kinderen niet meer te schande op het strand met zijn buikje. Maar een sixpack hebben we nog niet. Thierry Vanlancker CEO AkzoNobel

Ervaring met herstructureringen heeft Vanlancker genoeg. Voor zijn overstap naar AkzoNobel werkte hij bijna 30 jaar bij de Amerikaanse chemiereus Dupont. Daar was hij mee verantwoordelijk voor de afsplitsing van de afdeling autolakken en de chemicaliënpoot Chemours. Dat leverde hem in de Nederlandse pers later de bijnaam 'De Grote Afsplitser' op.