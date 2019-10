Belgische 'biotechzeep' tegen listeria en salmonella

Met gepatenteerde enyzmencocktails strijdt het Waalse Realco tegen allerhande bacteriën in voedselfabrieken wereldwijd.

'De grootste voedingsbedrijven in de wereld zijn klant bij ons', zegt George Blackman, CEO van het Waalse Realco, zonder klanten bij naam te noemen. 'We leveren voornamelijk aan vlees-, vis-, zuivel- en waterproducenten. En we zien de vraag naar onze producten stijgen, met 30 procent dit jaar.'

De producten van Realco - op basis van natuurlijke enzymen - zouden grondiger werken dan klassieke reinigings- en desinfectiemiddelen. Ze pakken namelijk de biofilm aan. Dat is een soort beschermingslaag of verdedigingsmuur waaronder bacteriën zich verschuilen.

De enzymencocktails breken die biofilm af waarna de vrijgekomen bacteriën in een tweede stap eenvoudiger te vernietigen zijn. Realco levert niet alleen de producten, maar stelt voor elke klant een stappenplan voor om besmettingsproblemen op te lossen of te voorkomen.

Ter Beke

Het hart van de Realco-middelen wordt gevormd door enzymen. Dat zijn eiwitten die overal in de natuur voorkomen. Ze zitten onder andere in uw maag en darmen om voedsel af te breken. Maar ook schimmels en paddenstoelen maken dergelijke stoffen aan om cellulose uit hout af te breken en er zich mee te voeden. Onder andere die paddenstoelenenzymen behoren tot het arsenaal van Realco, naast vele andere die het bedrijf samen met universitaire labo's selecteert.

Of hij al contact heeft gehad met de bedrijfstop van Ter Beke of Greenyard? Beide bedrijven hadden af te rekenen met een listeriacrisis, de ene in een vleesverwerkende fabriek in Nederland, de andere in een diepvriesgroentenbedrijf in Hongarije. Bij de recente crisis bij Ter Beke liepen 20 personen een listeria-infectie op met als resultaat drie doden en een miskraam.

'Ze waren geen klant bij ons. We willen ook niet overkomen als gieren die van een crisis gebruik willen maken. Maar ik denk dat we kunnen helpen. Ik ga niet beweren dat we alle problemen kunnen vermijden, maar het risico aanzienlijk verkleinen kunnen we wel.'

Beurs

Realco is dit jaar goed op weg om 12 miljoen euro omzet te halen. Dat is 15 procent meer dan vorig jaar en 55 procent meer dan vijf jaar geleden. Behalve aan de voedingsindustrie levert het specifieke cocktails voor industriële keukens, voor ziekenhuizen (via de spin-off One Life) en lanceerde het ook een ruim gamma met detergenten en vaatwastabletten voor particulieren. Die zijn in ons land al verkrijgbaar in Colruyt, Brico en Carrefour. Ook in Japan, China en Duitsland heeft het plannen.

Het bedrijf kwam in 1991 in handen van Gordon Blackman, die in een vorig leven grondstoffenhandelaar was bij Sogem, dat ooit deel uitmaakte van Umicore. Intussen is zijn zoon CEO. Oorspronkelijk verkocht het bedrijf onder andere producten voor zwembadonderhoud en om de werking van septische putten te verbeteren.