Belgische chemie draait als een tierelier

De chemie , een van de grootste sectoren van het land, draait als nooit tevoren. Gevolg: omzetten, investeringen, patenten, maar vooral een piekend aantal jobs.

De omzet bereikte een recordhoogte van 65,8 miljard euro en de investeringen kwamen uit op 2,2 miljard euro, het hoogste niveau in tien jaar. Dat bleek donderdag uit de jaarcijfers van sectororganisatie Essenscia.

De omzet steeg van 64,9 miljard euro in 2016 naar 65,8 miljard. In tien jaar tijd steeg de omzet met 26 procent, waardoor de sector bijna een kwart van de omzet van de verwerkende industrie vertegenwoordigt.

De uitgaven in onderzoek en ontwikkeling stegen van 4,1 tot 4,4 miljard euro, een recordbedrag en dubbel zoveel als tien jaar geleden. Daardoor bekleedt België vandaag de elfde plaats in de wereld wat betreft het aantal patenten in chemie, farma en biotech. Bekijk je de hele Belgische portfolio aan patenten, dan komt 34 procent daarvan uit deze sectoren. Nergens ter wereld is dat hoger dan in België.

De tewerkstelling nam met 1.125 jobs toe tot 90.778. Op drie jaar tijd kwamen er 2.500 jobs bij. De totale tewerkstelling zit wel nog onder het niveau van voor de crisis. 'Maar we hebben de ambitie om dat niveau op een bepaald moment opnieuw te kunnen behalen', stelde Yves Verschueren, directeur van de sectorfederatie Essenscia.

In België groeit de tewerkstelling in chemie en farma sneller dan in heel Europa. Bovendien weegt de chemie sowieso al zwaarder door in de tewerkstelling binnen de hele industrie.

De chemie is ook de belangrijkste exportsector van ons land. Bijna één op de drie producten die in België uitvoert zijn chemicalieën, kunststoffen, geneesmiddelen of vaccins.

Talent

Toch ziet Wouter De Geest, CEO van BASF Antwerpen en voorzitter van Essenscia, enkele forse hindernissen de volgende jaren. De zoektocht naar jong technisch en wetenschappelijke talent zal alleen maar koortsachtiger worden. Doordat ruim 30 procent van de werknemers in de sector ouder dan 50 zijn, zullen de komende jaren 22.000 mensen uit de sector uitstromen.

Die uitstroom wordt maar gedeeltelijk opgevangen door de verse instroom van jonge mensen. In België gaat maar 20 procent van wie secundair onderwijs gevolgd heeft een wetenschappelijke of technische hogere opleiding volgen. Het Europees gemiddelde voor deze zogenaamde STEM-diploma's (Science, Technology, Engineering en Mathematics) bedraagt 25 procent en in Duitsland heeft zelfs 40 procent van de afgestudeerden een STEM-diploma.

De chemiesector lanceerde daarom begin 2017 een demografiefonds, waarmee al 154 bedrijfsplannen werden opgesteld om mensen langer en met voldoening aan het werk te houden. Bijna de helft van al de werknemers in de chemie- en farmasector werden hier al in betrokken.

Energiepact

Ook de energie-afhankelijkheid van de chemie kan de komende jaren problemen stellen, aldus De Geest.

