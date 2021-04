Belgische chemie- en farmabedrijven investeren recordbedrag

Hoewel de omzet van de Belgische chemie- en farmasector vorig jaar een klap kreeg, kwamen er bijna 1.500 jobs bij. Er werd opnieuw meer dan 2 miljard euro geïnvesteerd.

Dat blijkt uit cijfers van Essenscia, de koepel die 700 bedrijven vertegenwoordigt in de sectoren chemie, farma, kunststofverwerking, cosmetica, enzovoort.

De totale omzet daalde met 6 procent tot 61 miljard euro, het laagste peil in tien jaar. Onder andere de export naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk kreeg een forse knauw. De dip was vooral merkbaar in het tweede kwartaal, terwijl de omzet in het vierde kwartaal zo goed als op het niveau van voor de pandemie zat.

'Er zijn tekenen dat er dit jaar een herstel komt en de omzetdaling heeft bedrijven vorig jaar niet tegengehouden om te investeren’, zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van Essenscia.

95.506 Vorig jaar kwamen er in de chemie- en farmasector bijna 1.500 jobs bij tot 95.506.

Het aantal jobs steeg voor het zevende jaar op rij en voor het eerst sinds 2003 naar meer dan 95.000. ‘Terwijl de verwerkende industrie de voorbije tien jaar in ons land de werkgelegenheid met 7 procent zag dalen, steeg die bij ons met 7 procent. De groei is vooral te danken aan farma- en biotechbedrijven’, klinkt het.

Duit in het zakje

Meerdere coronavaccins dragen een Belgische stempel. Dat leidde tot extra productiecapaciteit en jobs, zoals bij Pfizer in Puurs. Het Waalse biotechbedrijf Univercells opende een nieuwe site voor de productie van materialen voor gentherapie en vaccins.

Het bedrag dat bedrijven uittrokken voor expansie en modernisering van installaties bereikte vorig jaar een record van 2,4 miljard euro.

Ook chemiebedrijven deden hun duit in het zakje. Lanxess investeerde in een nieuwe installatie om de uitstoot van lachgas in te perken. Air Liquide bouwt een waterstoffabriek in Antwerpen, waarbij CO2 afgevangen wordt.