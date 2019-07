Belgische chemie op zijn hoede na BASF-bom

Met zijn bijzonder sombere vooruitzichten dropte het Duitse BASF dinsdag een bom op de Europese chemiesector. Toch betekent de onheilstijding uit Ludwigshafen nog niet dat alle Belgische chemiebedrijven een rotjaar tegemoet gaan.

BASF, de grootste chemiegroep ter wereld, waarschuwde er dinsdag voor dat haar jaarwinst beduidend lager zal uitvallen dan gehoopt. Terwijl topman Martin Brudermüller er tot dusver op rekende dat BASF eindelijk kon herstellen na een bijzonder moeilijk 2018, moest hij nu toegeven dat er allesbehalve beterschap in zicht is. BASF verwacht nu dat de bedrijfswinst over 2019 met ongeveer 30 procent zal zakken.

-30% Winstwaarschuwing BASF waarschuwde er maandag voor dat de bedrijfswinst dit jaar 30 procent lager kan uitvallen.

De nieuwe winstwaarschuwing was misschien niet geheel onverwacht. Een maand geleden maakte het bedrijf al bekend dat het 6.000 jobs wil schrappen tegen 2021. Toch sloeg het nieuws in als een bom op de Europese chemiesector. De Europese chemieaandelen kregen zwaar op hun donder: niet alleen BASF verloor bijna 5 procent, ook grote namen als Solvay , Clariant en Covestro verloren flink wat terrein.

Antwerpen

Aan de basis van de slechtnieuwsshow bij BASF liggen factoren die ook de rest van de chemiesector parten spelen. Door het aanslepende handelsconflict tussen China en de VS nemen industriële spelers minder grondstoffen af van chemiebedrijven. En door de slechtere weersomstandigheden neemt ook de vraag naar gewasbescherming en andere landbouwproducten af.

In de Antwerpse BASF-vestiging, waar basischemicaliën en monomeren voor de chemie worden gemaakt, wordt afwachtend gereageerd. 'BASF publiceert zijn cijfers voor het tweede kwartaal pas later deze maand, dus voorlopig kunnen we nog niet inschatten hoe Antwerpen het ervan af heeft gebracht', zegt een woordvoerster. 'Bij de herstructurering die eind juni werd aangekondigd werd Antwerpen niet geviseerd. BASF heeft ook vestigingen in Brussel en Gent, waar het actief is in oplossingen voor de landbouw. Of daar iets te gebeuren staat, wordt wellicht pas rond oktober bekendgemaakt.'

Voorzichtigheid

BASF publiceert zijn cijfers voor het tweede kwartaal pas later deze maand, dus voorlopig kunnen we nog niet inschatten hoe Antwerpen het ervan af heeft gebracht. Woordvoerster BASF

BASF wordt vaak omschreven als de kanarie in de koolmijn van de chemiesector. Zit er storm aan te komen in de Belgische chemie? 'Als chemiebedrijf met de grootste vestiging in België, is BASF natuurlijk wel een belangrijke indicator', zegt Gert Verreth, de woordvoerder van de Belgische chemiekoepel Essencia. 'Maar het zou wat kort door de bocht zijn om alles wat bij BASF gebeurt meteen te vertalen naar de hele sector.'

'De voorbije maanden steeg het aantal jobs in de Belgische chemie, werd er meer geld gestoken in onderzoek en ontwikkeling en kwamen hier met Ineos en Borealis belangrijke investeerders,' zegt Verreth.

Lagere bezettingsgraad

'Al neemt dat niet weg dat er na een reeks goede jaren nu meer reden is tot voorzichtigheid. De chemiebedrijven zijn voor 75 tot 80 procent afhankelijk van de export aan onder andere de auto-industrie, de bouw, de elektronica of de farma. De handelsoorlog tussen China en de VS is voor ons dan ook geen goed nieuws, net zomin als de brexit.'