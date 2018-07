Belgische kunststofreus Ravago koopt zeven isolatiefabrieken

Het Kempense bedrijf Ravago, een van de grootste niet-beursgenoteerde ondernemingen in ons land, neemt zeven fabrieken over van de Amerikaanse chemiereus DowDuPont. Daarmee stort Ravago zich op de markt van isolatiemateriaal.

Het gaat om fabrieken in Turkije, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Zweden en twee in Duitsland. Dat blijkt uit een melding van de concurrentie-autoriteiten. De Standaard schreef het nieuws eerder op maandag.

Voor Ravago is het een belangrijke sprong in de markt voor isolatiemateriaal voor de bouwsector. Hoeveel het notoir mediaschuwe bedrijf uit Arendonk in het noorden van de Kempen betaalt, is niet bekend. Evenmin is bekend hoeveel omzet de nieuwe fabrieken opleveren voor Ravago.

Verkoper DowDuPont ontstond recent uit de fusie van de twee Amerikaanse chemiereuzen Dow Chemical (de uitvinder van styrofoam) en DuPont (de uitvinder van teflon). Die operatie, met een prijskaartje van 130 miljard dollar, werd in september vorig jaar afgerond. Als gevolg van de fusie is het bedrijf volop bezig met het afstoten van enkele activiteiten.

Onder de radar

Ravago - een wereldspeler in recyclage, menging, kleuring en verhandeling van kunststoffen - is een van de grootste private bedrijven van ons land, dat weliswaar grotendeels onder de radar blijft. De onderneming, met financieel hoofdkwartier in Luxemburg, haalt een omzet van meer dan 7 miljard euro. In 2016 bedroeg de nettogroepswinst 151 miljoen euro.

Het bedrijf is in handen van de uitermate discrete familie Roussis-Van Gorp. Die is tevens een van de grootste familiale aandeelhouders van KBC met een belang van 1 procent. Dat is aan de huidige koers een kleine 280 miljoen euro waard.