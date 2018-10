Belgische onderzoekers maken lijm van houtextracten

Het chemiebedrijf Kaneka in Westerlo en de Vlaamse regering investeren 2,5 miljoen euro om nieuwe chemische producten te ontwikkelen op basis van houtextracten.

Het project draait volledig rond lignine. Dat is een lijmstof die als het ware het skelet vormt van grassen, planten en bomen en de nodige stevigheid biedt. Gemiddeld bestaat een boom voor een kwart uit lignine. Het goedje is massaal beschikbaar, onder andere als afvalproduct in de papierindustrie, die alleen de cellulosevezels uit hout gebruikt.

Lignine wordt voor 99 procent verbrand voor energierecuperatie. Maar 1 procent vindt zijn weg als additief voor asfalt en rubber voor autobanden.

‘Dat zijn nog altijd laagwaardige toepassingen’, zegt Walter Eevers van de Vlaamse onderzoeksinstelling VITO, partner van Kaneka in dit project. ‘Wij gaan specifieke eigenschappen van lignine inzetten om betere en nieuwe kunststoffen te maken.’

Spaghetti

VITO gebruikt daarvoor een technologie om lignine te depolymeriseren ofwel op te splitsen in de basiscomponenten. Eevers: ‘Je kan lignine zien als een grote spaghetti, die je moeilijk of niet in die vorm kan verwerken. Wij hakken die in stukjes en vervormen die tot een soort van LEGO-blokjes waarmee je nieuwe chemische structuren kan bouwen.’

Een van die LEGO-blokjes wordt in Noorwegen al - in kleine volumes - gebruikt voor de productie van vanilline, een synthetisch alternatief voor vanille. Kaneka daarentegen heeft een massale afzetmarkt voor ogen, die van lijmen en voegkits in de bouw en de industrie.

Voor het project is 2,5 miljoen euro voorzien, fiftyfifty gefinancierd door Kaneka en de Vlaamse regering (via VLAIO). VITO zal onder andere instaan voor een proefinstallatie om de chemische bouwstenen uit lignine te halen en te zuiveren. Kaneka zal die op zijn beurt inbouwen in zijn zogeheten MS-polymeer, een basisbestanddeel van lijm- en voegkitten.

Douches

‘Lignine heeft een stevige structuur, heeft een grote hechtingskracht en is vochtbestendig. Dat biedt vooruitzichten op verbeterde producten voor toepassingen in douches en zwembaden’, zegt Luc Peeters, R&D-manager van Kaneka.

Kaneka bouwt nieuwe eigenschappen in die moeilijk haalbaar zijn met chemicaliën op basis van aardolie. ‘Dat moet ook, omdat biogebaseerde technologie in principe duurder is en de consument niet extra betaalt gewoon omdat iets ‘groen’ is’, zegt Eevers.

Kaneka kiest niet toevallig voor Vlaanderen om te pionieren met lignine als grondstof. Westerlo is het Europese hoofdkwartier van de Japanners. Kaneka investeerde de voorbije jaren nog 34 miljoen euro om de productie van MS-polymeer uit te breiden. ‘En de vraag naar biogebaseerde producten leeft vooral in Europa. In de VS en Japan zijn ze daar nog niet zo mee bezig’, zegt Eevers.