Belgische verf-CEO paait beleggers met miljarden

De Belg Thierry Vanlancker betaalt de aandeelhouders van verfreus AkzoNobel miljarden om hun ongenoegen te doen weg ebben.

De 7,5 miljard euro die de verzelfstandiging van de chemietak van de Nederlandse verfreus AkzoNobel heeft opgeleverd stroom bijna integraal naar de aandeelhouders. Nadat ze vorig jaar al 1 miljard euro voorschot hebben gekregen, heeft de Belgische CEO Thierry Vanlancker (54) beslist om de aandeelhouders daarbovenop nog eens 5,5 miljard euro te geven.

De maatregel kan beschouwd worden als een nieuwe poging van de Belg om goodwill te creëren bij de aandeelhouders. Heel wat van hen zijn nog niet vergeten hoe AkzoNobel begin 2017 een rijkelijk vrijandig overnamebod van 27 miljard euro door verfreus PPG afketste.

Die verliet de maker van Levis- en Trimetal-verf een maand nadat hij het bod van PPG had geweigerd. Vanlancker mocht orde scheppen in de chaos die hij achterliet. Nog geen maand voor het bod was hij na een decennialange carrière bij chemiereus Dupont bij AkzoNobel in dienst getreden. Zijn taak was de chemietak te verzelfstandigen.

Op eigen kracht

Nadat Vanlancker de stuurknuppel van AkzoNobel had overgenomen, beloofde hij de aandeelhouders dat de verfmaker het goed zou maken en zelf meerwaarde zou creëren. Hij werd aangemoedigd door beursanalisten, die erop wijzen dat AkzoNobel dreigt te worden overgenomen door private-equoityspelers als het er zelf niet in slaagt om orde op zaken te stellen.

Ik weet niet hoe het is om in België te werken. Misschien is het wel mijn droom om ooit terug te keren naar Gent. Thierry Vanlancker CEO AkzoNobel

Concreet wil Vanlancker de winstmarge van AkzoNobel tegen 2020 opkrikken naar 15 procent. Nu zit AkzoNobel aan 12 procent.

Dat doel wil hij eerder bereiken door zelf de jager te zijn en niet de prooi, en vooral met de huidige activiteiten alles uit de kan te halen. 'Er liggen kansen als onze afdelingen meer samenwerken', zei Van Lancker een jaar geleden in De Tijd. 'We benutten nog niet alle schaarlvoordelen in ons bedrijf. In onze industrie vindt nog veel consolidatie (overnames, red.) plaats en dan zit je ofwel in de kopgroep ofwel niet. Voor ons is het belangrijk om in de kopgroep te raken.'

Nieuwe uitdaging

Zijn nieuwste job is een grote uitdaging voor de burgerlijk ingenieur, die ook filosofie gestudeerd heeft. Maar dat vindt hij wellicht niet erg. Na een jarenlange carrière bij Dupont was hij toe aan een nieuwe uitdaging. 'Toen het aanbod van AkzoNobel kwam, dacht ik: je bent nu 50, wil je hier blijven of niet?'