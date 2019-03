Beter Bed duikt in de rode cijfers

De beddenwinkels van Beter Bed boeken verlies. Een gifschandaal in Duitsland, waarbij twijfel ontstond over de veiligheid van de matrassen, doet de resultaten voor 2018 kelderen.

Beter Bed , met een vijftiental winkels in ons land, eindigde in 2018 in het rood. Het beursgenoteerde bedrijf kampt met grote problemen op de Duitse markt, waar het werd geconfronteerd met een gifschandaal. Er bleken giftige gassen te zitten in het schuim van de matrassen door een fabricagefout bij leverancier BASF. Hierdoor viel de verkoop in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, tegen.

De omzet kwam in 2018 op 396 miljoen euro, in vergelijking met 409 miljoen euro het jaar voordien. De daling is volledig te wijten aan de winkels van Matratzen Concord in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Beter Bed gaat er prat op dat het in de Benelux wel nog goed verkocht en dat de inkomsten hier wel nog met bijna 5 provent stegen.

De ebitda, of bedrijfskasstroom, bedroeg 624.000 euro vorig jaar. In 2017 was dat nog 28,5 miljoen euro. Netto duikt Beter Bed met 18,6 miljoen euro in het rood. In 2017 boekte het Nederlandse bedrijf nog een winst van 10,8 miljoen euro.

Het bedrijf heeft ondertussen flink ingegrepen bij Matratzen Concord. Bij een reorganisatie in het vierde kwartaal is het aantal vestigingen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland teruggebracht met 150. De onderneming had meer dan 1.000 winkels in de drie landen. Ook trekt Beter Bed zich terug uit Spanje en is een nieuwe strategie uitgerold voor Nederland en België.

Gifschandaal

Beter Bed heeft de Duitse chemiereus BASF voor de rechter gesleept. Het bedrijf wil een schadevergoeding loskrijgen voor het Duitse gifschandaal. Matratzen Concord kreeg een flinke klap toen bleek dat schuimmatrassen door een productiefout van BASF te veel van een giftige stof bevatten. Hoewel er volgens Beter Bed geen direct gevaar was, zat de schrik er bij Duitse consumenten flink in en liepen de verkopen hard terug. Ook Recticel , eveneens een leverancier van Beter Bed, werd met dit probleem geconfronteerd. De Duitse chemiereus BASF leverde een verontreinigd lot TDI, een belangrijke grondstof voor soepelschuimen in onder meer matrassen.