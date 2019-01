Bioplasticdroom Avantium nachtmerrie voor belegger

Het chemiebedrijf Avantium, dat op Euronext noteert , koopt het 50 procentbelang van BASF in een gezamenlijke joint venture terug.

Over de voorwaarden wordt nog onderhandeld, laat Avantium weten. Maar de scheidingsdatum ligt wel vast: 15 januari.

'Geld en kennis ontbreken'

BASF had in oktober al laten weten dat het geen brood meer zag in het project met Avantium, tenzij een aantal voorwaarden werden ingelost tegen 5 december.