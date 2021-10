Blauwschaarste brengt verfmakers in het nauw

Verfmakers worstelen met een tekort aan blauw en verfblikken. 'Het is complete chaos', zegt Thierry Vanlancker, de Belgische CEO van verfgigant Akzo Nobel.

‘Er is een basiskleurpigment waaraan een grote schaarste is en dat leidt tot een complete chaos’, zei Thierry Vanlancker, de Belgische CEO van Akzo Nobel in een interview met Bloomberg na de presentatie van de resultaten over het derde kwartaal. Het is niet de eerste keer dat Vanlancker aan de alarmbel trekt.

Het Nederlandse Akzo Nobel is de grootste verfpoducent van Europa en het bedrijf worstelt met een brede waaier aan grondstoftekorten, van pigmenten over additieven tot verpakkingsmateriaal. Een woordvoerder van het concern benadrukt donderdag 'dat de grondstoffen en kleuren niet onverkrijgbaar zijn, maar dat het wel almaar moeilijker is om eraan te raken'.

De essentie Verfmaker Akzo Nobel heeft de grootste moeite om aan genoeg ingrediënten te komen om blauwe verf te maken.

De oorzaak ligt wellicht in de grote populariteit van kobalt. Dat metaal wordt niet alleen gemaakt om blauwe pigmenten uit te winnen, maar ook voor batterijen voor smartphones en elektrische auto's.

Verf is dit jaar al bijna 10 procent duurder geworden en er volgt later dit jaar wellicht nog een prijsverhoging.

Hoewel Akzo het niet wil bevestigen, is in de verfindustrie te horen dat de problemen met blauwe verf wellicht zijn terug te voeren naar het metaal kobalt. Dat wordt als pigment gebruikt voor de productie van bepaalde tinten blauw, maar is ook een onmisbaar onderdeel van batterijen voor smartphones, laptops en elektrische auto's. De kobaltprijs is sinds begin dit jaar met bijna 80 procent gestegen.

Naast de problemen om voldoende blauwe verf te maken heeft Akzo ook de grootste moeite om aan voldoende tin te komen voor de productie van verfbussen. Daarnaast spreekt Vanlancker van krapte bij bepaalde additieven voor de productie van waterafstotende verf.

Texas Freeze

Verf is een mix van tientallen chemische producten. Dat maakt de verfindustrie, net als bijvoorbeeld de auto-industrie, erg gevoelig voor productie-onderbrekingen als er ook maar één onderdeel ontbreekt.

Er zijn meerdere oorzaken voor de problemen waarmee de verfindustrie kampt. De coronacrisis en de blokkade van het Suezkanaal verstoorden de volledige wereldhandel via containerschepen, terwijl veel fabrieken door lockdowns af en toe stilvielen. De chaos in de containermarkt houdt aan en werpt een schaduw over de eindejaarsperiode.

Voor de verfindustrie, die zwaar afhankelijk is van de chemie, hakte de Texas Freeze er ook behoorlijk in. Die strenge winter overrompelde begin dit jaar de Amerikaanse zuidelijke staat Texas en legde daarmee grote delen van de gigantische chemiecluster plat.

Tegelijkertijd herstelde de vraag naar grondstoffen pijlsnel, wat tot hogere prijzen leidde. Als gevolg daarvan legden bedrijven hogere voorraden van grondstoffen aan. Dat hamstergedrag stuwt de vraag en de prijzen nog meer omhoog.

Al die elementen zijn volgens Vanlancker echter 'geen reden voor deze paniek'. Hij ziet geen structurele problemen en verwacht dan ook dat 'ze van voorbijgaande aard zijn en hooguit nog zes tot negen maanden duren'.

20% duurder De gemiddelde prijzen van grondstoffen voor verf zijn dit jaar met meer dan 20 procent gestegen.

In de sector klinkt het dat de gemiddelde prijzen van grondstoffen voor verf dit jaar met meer dan 20 procent gestegen zijn. 'Ik heb dat nog nooit meegemaakt. We zitten nu echt in een markt waarbij onze leveranciers de prijzen bepalen, in plaats van de kopers', zegt een ingewijde.