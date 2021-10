Bod op Recticel ontaardt in welles-nietesspel

Recticel raadt zijn aandeelhouders in een 'memorie van antwoord' aan niet te verkopen aan de Oostenrijkse bieder Greiner. De schuimrubberproducent weerlegt met een lawine aan cijfers de argumenten van zijn belager.

Dat de managers van Recticel en Greiner de feestdagen niet samen gaan doorbrengen, is voor iedereen duidelijk. Bij de schuimrubberproducent kunnen ze niet verkroppen dat hoofdaandeelhouder Bois Sauvage (27%) zijn aandelen aan de Oostenrijkers verkocht en nog minder dat die laatsten een bod op de Belgische groep lanceerden tegen 13,5 euro per aandeel.

Het was al langer duidelijk dat Recticel vindt dat dat bod het bedrijf onderwaardeert. Nu komt de groep ook met een officieel 'memorie van antwoord' op het bod van Greiner. De conclusie van het document van 31 pagina's: 'Ga niet in op het bod'. Recticel staaft dat met een 'fairness opinion' van KBC Securities waarin het beurshuis oordeelt dat de biedprijs vanuit financieel oogpunt niet fair is.

Recticel geeft niet aan welke prijs het wel als fair zou beschouwen, maar lijst in detail en via een lawine aan cijfers op waarom de aandeelhouders niet moeten ingaan op het Oostenrijkse bod: vanwege een te beperkte premie, onduidelijkheid over het lot van de werknemers en van Recticel zelf, enzovoort. Enkele weken geleden had Greiner ook al de argumenten van Recticel aan de kaak gesteld.

De twee vertegenwoordigers van Bois Sauvage in de raad van bestuur van Recticel onthielden zich bij de stemming over het memorie van antwoord. De holding engageerde zich al om haar belang aan Greiner te verkopen voor 13,5 euro per aandeel.

Managers en bestuurders

Het zal een druppel in een oceaan zijn, maar zowel voorzitter Johnny Thijs als het voltallige uitvoerend comité van Recticel geeft in het memorie van antwoord aan dat ze hun aandelen niet zullen inbrengen in het bod van de Oostenrijkers. Thijs bezit 22.949 Recticel-aandelen, het management 425.340 stuks - waarvan 272.598 voor CEO Olivier Chapelle alleen.

Opmerkelijk: Bois Sauvage-CEO Benoît Deckers gaat zijn 2.700 Recticel-aandelen niet inbrengen in het bod van Greiner.

Opmerkelijk: Benoît Deckers, die Compagnie du Bois Sauvage Services vertegenwoordigt in de raad van bestuur van Recticel, gaat zijn 2.700 aandelen evenmin inbrengen in het Oostenrijks bod.

Tegenzet

Ter herinnering: om het bod van Greiner te counteren pakte Recticel eerder deze maand uit met een tegenzet. Het wil zijn divisie Engineered Foams - het onderdeel waar het de Oostenrijkers vooral om te doen is - aan het Amerikaanse Carpenter verkopen en zich omvormen tot een pure isolatiespeler. De aandeelhouders van Recticel moeten zich begin december uitspreken over de geplande transactie.

Greiner was niet onder de indruk, veranderde geen jota aan zijn oorspronkelijk bod en zette de transactie door.